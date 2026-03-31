Каспийский циклон, который вызвал мощные наводнения в Дагестане, 1 апреля зайдет на территорию Волгоградской области. Специалисты ожидают обильные дожди, грозы и сильный ветер.

- На завтра (1 апреля) ожидаем у нас в Волгоградской области выход Каспийского циклона. Он не будет таким сильным, как в Дагестане. Будут дожди, грозы и усиление ветра при грозах до 15-20 метров в секунду, - рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – Днем за счёт облачности не будет такого прогрева до +20 градусов, но все равно будет тепло.

В волгоградском ЦГМС также сообщили, что пыльные бури в настоящее время и в ближайшие дни в нашем регионе не ожидаются.

- Сейчас нет данных о пыльных бурях ни у нас, ни у наших коллег в соседних регионах, - отметила метеоролог. – В целом могу сказать, что в апреле, конечно, есть вероятность пыльных бурь, потому что земля после снега еще не покрылась растительностью и бывает переметание песка. Но в данный момент таких данных нет.

Согласно данным общественного мониторинга качества воздуха, в Волгограде превышений показателей по наличию в воздухе мелкодисперсных частиц пыли не наблюдается.

Так, к примеру, в Советском районе накануне отмечался скачек опасных примесей до 80 мкг/м3, но в настоящее время это значение находится ниже 20 мкг/м3.

В свою очередь погодный сервис Ventusky также показывает наличие мелкодисперсных частиц в Волгограде на уровне 20 мкг/м3, а в области до 75 мкг/м3. При этом на общей карте видно, что в настоящее время мощные пыльные бури бушуют на Аравийском полуострове, в Африке и Казахстане.





