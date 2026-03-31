



31 марта на границе Советского и Ворошиловского района Волгограда мэрия показала ход работ по капитальному ремонту путепровода на перекрёстке ул. Базисной с ул. Рабоче-Крестьянской. По данным специалистов, уже отфрезерована проезжая часть моста, разобраны тротуарные плиты и температурные швы.







- Также демонтированы были старые ограждения и парапеты. На данный момент идёт подготовка к укладке выравнивающего слоя проезжей части, - сообщил директор подрядной организации «РИСНА» Пётр Шевцов.

Но прежде чем приступить к укладке асфальта, специалистам предстоит восстановить железобетонные пролёты и заменить элементы опорных конструкций.

Финишируют работы обустройством полноценного двухслойного покрытия проезжей части и пешеходных зон, установкой ограждений, обновлением декоративных стел, нанесением новой разметки и установкой знаков.

Отметим, сдать объект строители должны к осени 2026 года.

