Арбитражный суд Волгоградской области обязал выплатить 20 тысяч рублей индивидуального предпринимателя А.В.Казаряня за нарушение исключительных прав. В суд обратились АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмульфильм». В исковом заявлении представители организации сообщили о факте продажи в торговой точке, принадлежащей предпринимателю, в селе Раменское Калужской области товара, имеющего признаки контрафактности – брелока с изображением Чебурашки. При этом исключительные права на данноеизображение принадлежат истцам. Разрешения на его использование предпринимателем организации не давали.