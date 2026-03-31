«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

 Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешат
Жители Ростова-на-Дону просят власти прекратить отопительный сезон. Как сообщает Привет-Ростов, уже на протяжении нескольких дней в донской столице днем столбики термометров подбираются к отметке +21 градус, а ночью не...
 Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рождении
Медики перинатального центра в Ростове сохранили жизнь новорожденной, которая появилась на свет с экстремально низким весом – всего 700 граммов. Как сообщает Привет-Ростов, накануне малышка и ее мама благополучно...
Счет экс-депутата Волгоградской облудмы Короткова арестован: назначен новый суд

В Кировском районном суде Волгограда назначена дата заседания по иску прокуратуры Волгоградской области к бывшему депутату регионального парламента Станиславу Короткову с требованием изъять в доход государства незаконно полученные доходы. Первое заседание состоится 17 апреля, процесс будет вести судья Лидия Павлова. Кроме прокуратуры, в картотеке указан еще один истец – УФСПП.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», на счета Станислава Короткова уже наложен арест в качестве обеспечительных мер. Прокуратура, напомним, требует изъятия незаконно полученного дохода бывшим нардепом в размере 43,9 миллиона рублей. 

Ранее сообщалось, что Станислав Коротков неожиданно покинул Волгоградскую областную думу 12 февраля. Поводом послужило его заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Однако в прокуратуре Волгоградской области не согласились с такой формулировкой, посчитав, что Коротков нарушил антикоррупционное законодательство, совмещая работу на освобожденной основе в областной думе с руководством бизнесом, что запрещено законом. Надзорный орган обратился в суд с требованием признать незаконным решение областной думы, одобрившей досрочную отставку Короткова по его собственному желанию. 

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования прокуратуры. Решение райсуда Коротковым пока не обжаловано. После этого прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с новым иском об обращении в доход государства имущества Станислава Короткова.

После череды событий, связанных с бывшим депутатом, в Волгоградской областной думе внесли изменения в ряд региональных законов, регламентирующих в том числе вопросы деятельности регпарламента. В частности, теперь председатели комитетов могут работать на неосвобожденной основе. Ранее эти должности были оплачиваемыми. Одну из таких должностей, напомним, занимал Станислав Коротков. Он возглавлял комитет по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.


Лента новостей

16:03
«Ждем осадки, а бурю не ждем»: циклон из Дагестана надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:59
Волгоградцам рассказали, может ли кешбэк облагаться налогомСмотреть фотографии
15:53
Под Волгоградом ещё два муниципалитета объявили об окончании отопительного сезонаСмотреть фотографии
15:26
Крупный пожар тушат вблизи частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Суворовское училище к 2030 году построят в СаратовеСмотреть фотографии
15:14
Футболисты «Красного октября» завоевали новый титул в копилку наградСмотреть фотографии
15:09
Ветераны предложили установить в Волгограде памятник Станиславу ГоворухинуСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде мэрия попросила потерпеть реконструкцию моста на Тулака до осениСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Волгограде «силовику» из Дагестана дали 4 года за вымогательство 3 млнСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде 1 апреля простятся со спортивным журналистом Олегом ЕфросининымСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом крупный ландшафтный пожар напугал жителей НовоаннинскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде мастера УК осудили за обрушений качелей с ребенкомСмотреть фотографии
13:34
Счет экс-депутата Волгоградской облудмы Короткова арестован: назначен новый судСмотреть фотографии
13:08
Волгоградский предприниматель выплатит 20 тысяч за брелок с ЧебурашкойСмотреть фотографии
12:43
В зоне СВО героически погиб камышанин Эдуард МарцинкевичСмотреть фотографии
12:03
Обучаем на практике: как «Красный октябрь» организует работу со студентами профильных колледжейСмотреть фотографии
11:53
Стоимость метра в новостройках Волгограда перевалила за 121 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:49
Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешатСмотреть фотографии
11:36
Волгоград вошел в топ популярных направлений на майские праздникиСмотреть фотографии
11:24
Болельщиков после матча «Ротора» с «Нефтехимиком» развезут дополнительные электричкиСмотреть фотографии
11:22
Ростовские врачи выходили малышку весом 700 граммов при рожденииСмотреть фотографии
10:38
На Западном объезде Волгограда для проезда авто засыпят Калмыцкую балкуСмотреть фотографии
10:27
В Волгоградской области нашли загаженное пленкой полеСмотреть фотографии
10:13
В Камышине простятся 31 марта с погибшим на СВО Дмитрием МошковымСмотреть фотографии
09:56
Путин присвоил почетное звание главврачу из Волгограда Анне ПанинойСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде жители частного сектора задолжали «Концессиям» 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде начинается сезон аллергии: как выявить поллиноз, и реально ли его победитьСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области отменили действовавшую все утро беспилотную опасностьСмотреть фотографии
09:00
В Волгограде отменили авиарейс до Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
08:38
Получивший бракованное жилье волгоградец добился внимания Александра БастрыкинаСмотреть фотографии
 