



В Кировском районном суде Волгограда назначена дата заседания по иску прокуратуры Волгоградской области к бывшему депутату регионального парламента Станиславу Короткову с требованием изъять в доход государства незаконно полученные доходы. Первое заседание состоится 17 апреля, процесс будет вести судья Лидия Павлова. Кроме прокуратуры, в картотеке указан еще один истец – УФСПП.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», на счета Станислава Короткова уже наложен арест в качестве обеспечительных мер. Прокуратура, напомним, требует изъятия незаконно полученного дохода бывшим нардепом в размере 43,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Станислав Коротков неожиданно покинул Волгоградскую областную думу 12 февраля. Поводом послужило его заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Однако в прокуратуре Волгоградской области не согласились с такой формулировкой, посчитав, что Коротков нарушил антикоррупционное законодательство, совмещая работу на освобожденной основе в областной думе с руководством бизнесом, что запрещено законом. Надзорный орган обратился в суд с требованием признать незаконным решение областной думы, одобрившей досрочную отставку Короткова по его собственному желанию.

Центральный районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования прокуратуры. Решение райсуда Коротковым пока не обжаловано. После этого прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с новым иском об обращении в доход государства имущества Станислава Короткова.

После череды событий, связанных с бывшим депутатом, в Волгоградской областной думе внесли изменения в ряд региональных законов, регламентирующих в том числе вопросы деятельности регпарламента. В частности, теперь председатели комитетов могут работать на неосвобожденной основе. Ранее эти должности были оплачиваемыми. Одну из таких должностей, напомним, занимал Станислав Коротков. Он возглавлял комитет по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.