



В Волгоградской области вслед за Камышином ещё два муниципалитета объявили о завершении отопительного сезона 2025-2026 годов. По информации регионального комитета ЖКХ, с 1 апреля подача тепла потребителям прекратится во всех населённых пунктах на территории Ольховского района, а с 6 апреля остановят все котельные в Камышинском районе.

- Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. Если тепловая энергия для отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям, то отопительный период заканчивается в сроки, установленные органом местного самоуправления, - уточнили в областной администрации.

Отметим, в настоящее время из-за резкого потепления жители Волгограда массово жалуются на изнуряющую жару в квартирах. По данным департамента ЖКХ и ТЭК городской администрации постановление о прекращении отопительного сезона уже подготовлено, однако когда и какой датой оно будет подписано, неизвестно. Редакция направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать перспективы досрочного завершения в областном центре отопительного сезона.

