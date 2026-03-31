



Печальную новость сообщили в администрации Калачевского района Волгоградской области. Накануне, 30 марта, на 104-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Калача-на-Дону Сергей Никонорович Безденежных.

Сергей Никонорович в 1942 году окончил Горьковский речной техникум, а в июне сразу поступил в Арзамасское военное училище. Но не успел его окончить. Курсантов, в том числе и молодого человека, отправили на фронт.

Сергей Никонорович воевал на Северном Кавказе. После получения тяжелого ранения год лечился в госпитале. С июня 1943-го года и до конца войны служил на охране объектов связи городов Тбилиси и Сухуми.

В июне 1945-го года по приказу Министерства обороны был отозван на работу в Доно-Кубанское военно-восстановительное управление пути, которое располагалось в посёлке Константиновский Ростовской области. В октябре 1955 года Сергей Никоноровичи был откомандирован в город Калач-на-Дону, на Волго-Донской судоходный канал, где он и остался.

Сергей Никонорович Безденежных имеет немало боевых и трудовых наград, среди них: Почетная грамота Горьковского комитета обороны за участие в работе оборонительных сооружений, орден Великой Отечественной войны II степени, медали за Победу над Германией и за оборону Кавказа, юбилейные медали и знаки за участие в ВОВ, медаль 300 лет Российскому флоту, Почетная грамота Министерства транспорта Российской Федерации и другие.

Как подчеркнули в администрации района, Сергей Никонорович воспитал не одно поколение достойных людей. Даже, будучи уже в преклонном возрасте, он встречался с молодежью, делился воспоминаниями, и поддерживал связь с родной организацией.

Прощание с почетным гражданином Калача-на-Дону состоится завтра, в 11-00 часов в храме равноапостольной княгини св.Ольги в поселке Пятиморск. Похоронят участника войны на гражданском кладбище в поселке Ильевка.