 Минтранс разработал законопроект о возмещении ущерба от БПЛА
Минтранс РФ подготовил проект федерального закона, устанавливающий гарантии покрытия ущерба от вреда, нанесенного третьим лицам гражданскими беспилотными воздушными судами. Документ появился на портале проектов нормативных актов 31 марта.  Уточняется,...
 Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешат
Жители Ростова-на-Дону просят власти прекратить отопительный сезон. Как сообщает Привет-Ростов, уже на протяжении нескольких дней в донской столице днем столбики термометров подбираются к отметке +21 градус, а ночью не...
Ветераны предложили установить в Волгограде памятник Станиславу Говорухину

Памятник известному кинорежиссёру Станиславу Говорухину планируют установить в Волгограде. Такое предложение прозвучало сегодня, 31 марта, на встрече губернатора с ветеранским сообществом региона. 

- Совсем недавно вся страна отмечала юбилей кинорежиссера, артиста, политика, работника культуры Станислава Сергеевича Говорухина. Когда-то общаясь с ним у нас в городе, я убедилась, какой это патриот, как он любит свою страну, — сообщила почетный гражданин Волгоградской области Хельви Латту, предложив установить Станиславу Говорухину памятник в городе-герое, который является федеральным патриотическим центром.


Андрей Бочаров эту идею поддержал и предложил вместе с молодежью подумать над концепцией памятника и местом его размещения.

- Мне посчастливилось знать Станислава Сергеевича Говорухина лично, общаться, вместе работать. Он ушел из жизни, но оставил за собой большое наследие: это честность, порядочность, ответственность, пример любви к своему Отечеству. Это был абсолютный государственник: мне много приходилось с ним общаться, вести дискуссии. Величайшей души человек был, пример для многих поколений, особенно для творческих людей. Надо именно так относиться к своей родной земле и к своей Родине, любить ее и отдавать ей всего себя, – сказал глава региона.

Губернатор отметил важность решений и проектов, который принимаются и реализуются в Волгоградской области совместно с ветеранским сообществом. 

- Ветеранское сообщество Волгоградской области — ответственное, душой болеющее за настоящее и будущее, неравнодушное сообщество единомышленников и соратников. Вы, уважаемые товарищи, делаете все, что от вас зависит и даже больше, для обеспечения устойчивого развития родной земли, ответственно занимаетесь воспитанием подрастающего поколения и подаете пример, как надо относиться и любить свое Отечество, — сказал Андрей Бочаров, обращаясь к ветеранам. 


Важнейшими результатами совместной с ветеранами работы стали поддержанные Владимиром Путиным предложения о наделении «Жителей осажденного Сталинграда» статусом ветеранов Великой Отечественной войны, а также по присвоению волгоградскому аэропорту и флагману атомного ледокольного флота России имени легендарного, непокоренного Сталинграда. Благодаря ветеранам новым объектам присваиваются имена легендарных земляков, а наиболее отличившимся в ходе Сталинградской битвы территориям — почетные звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Звания «Рубеж Сталинградской доблести» на сегодняшней встрече предложено присвоить рабочим поселкам Иловля и Чернышковский. Такую инициативу озвучил член Общественной палаты Волгоградской области, ветеран МВД Сергей Назаров. Глава региона отметил, что поддерживает это предложение.

Андрей Бочаров подробно представил Совету ветеранов этапы разработки и создания монумента участникам СВО у Мамаева кургана, его концепцию и проект. Напомним, проект мемориального комплекса создавался при активном участии ветеранов, молодежи, родных и близких участников СВО, в обсуждении концепции приняли участие более 100 тыс. человек. Также объявлен сбор денег на мемориал. Для этого открыт специальный счет, чтобы каждый желающий смог лично поучаствовать в создании этого народного памятника.

Фото администрации Волгоградской области

