Памятник известному кинорежиссёру Станиславу Говорухину планируют установить в Волгограде. Такое предложение прозвучало сегодня, 31 марта, на встрече губернатора с ветеранским сообществом региона.

- Совсем недавно вся страна отмечала юбилей кинорежиссера, артиста, политика, работника культуры Станислава Сергеевича Говорухина. Когда-то общаясь с ним у нас в городе, я убедилась, какой это патриот, как он любит свою страну, — сообщила почетный гражданин Волгоградской области Хельви Латту, предложив установить Станиславу Говорухину памятник в городе-герое, который является федеральным патриотическим центром.





Андрей Бочаров эту идею поддержал и предложил вместе с молодежью подумать над концепцией памятника и местом его размещения.

- Мне посчастливилось знать Станислава Сергеевича Говорухина лично, общаться, вместе работать. Он ушел из жизни, но оставил за собой большое наследие: это честность, порядочность, ответственность, пример любви к своему Отечеству. Это был абсолютный государственник: мне много приходилось с ним общаться, вести дискуссии. Величайшей души человек был, пример для многих поколений, особенно для творческих людей. Надо именно так относиться к своей родной земле и к своей Родине, любить ее и отдавать ей всего себя, – сказал глава региона.

Губернатор отметил важность решений и проектов, который принимаются и реализуются в Волгоградской области совместно с ветеранским сообществом.

- Ветеранское сообщество Волгоградской области — ответственное, душой болеющее за настоящее и будущее, неравнодушное сообщество единомышленников и соратников. Вы, уважаемые товарищи, делаете все, что от вас зависит и даже больше, для обеспечения устойчивого развития родной земли, ответственно занимаетесь воспитанием подрастающего поколения и подаете пример, как надо относиться и любить свое Отечество, — сказал Андрей Бочаров, обращаясь к ветеранам.





Важнейшими результатами совместной с ветеранами работы стали поддержанные Владимиром Путиным предложения о наделении «Жителей осажденного Сталинграда» статусом ветеранов Великой Отечественной войны, а также по присвоению волгоградскому аэропорту и флагману атомного ледокольного флота России имени легендарного, непокоренного Сталинграда. Благодаря ветеранам новым объектам присваиваются имена легендарных земляков, а наиболее отличившимся в ходе Сталинградской битвы территориям — почетные звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Звания «Рубеж Сталинградской доблести» на сегодняшней встрече предложено присвоить рабочим поселкам Иловля и Чернышковский. Такую инициативу озвучил член Общественной палаты Волгоградской области, ветеран МВД Сергей Назаров. Глава региона отметил, что поддерживает это предложение.

Андрей Бочаров подробно представил Совету ветеранов этапы разработки и создания монумента участникам СВО у Мамаева кургана, его концепцию и проект. Напомним, проект мемориального комплекса создавался при активном участии ветеранов, молодежи, родных и близких участников СВО, в обсуждении концепции приняли участие более 100 тыс. человек. Также объявлен сбор денег на мемориал. Для этого открыт специальный счет, чтобы каждый желающий смог лично поучаствовать в создании этого народного памятника.

Фото администрации Волгоградской области

