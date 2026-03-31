Волгоград вошел в топ популярных направлений на майские праздники





По данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, Волгоград вошел в десятку самых востребованных туристических направлений для отдыха на майские праздники. В рейтинге город-герой расположился на шестом месте.

Первую строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург, где процент бронирований составляет 13%. На второй и третьей строчке топа разместились Казань и Сочи с средним процентом бронирования 8 и 7% соответственно.

Средняя стоимость проживания в Волгограде с 1 по 10 мая составляет 6162 рубля за три ночи. Удивительно, но в Санкт-Петербурге четыре ночи российским туристам обойдутся в 4981 рубль. Трое суток в Казани обойдутся туристам в 6380 тысяч рублей.