



В Волгограде 1 апреля пройдет церемония прощания с Олегом Ефросининым, спортивным журналистом и талантливым шахматистом. Ему было 69 лет. Печальную новость сообщили в волгоградском отделении Союза журналистов РФ.

Олега Ефросинина не стало 27 марта. По образованию Олег Евгеньевич был инженером, долгие годы работал на одном из оборонных предприятий города, являлся автором 15 изобретений. Был лауреатом премии имени Главного конструктора Сергеева Г.И. «За активную работу и наибольший личный вклад в создание новейшей техники для Вооружённых сил РФ».

Шахматы были одним из главных увлечений его жизни. Он являлся неоднократным победителем личных первенств СССР, РСФСР и России по шахматной композиции, участвовал в турнирах и в роли арбитра. Олег Ефросинин сотрудничал с многими волгоградскими изданиями, где публиковались его шахматные задачки.

Прощание с Олегом Евгеньевичем состоится 1 апреля в 9:45 на кладбище Краснооктябрьского района.