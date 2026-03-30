Два авиарейса задерживаются в Волгограде 30 марта





В аэропорту Волгограда 30 марта задерживаются сразу несколько рейсов в связи с действовавшим в регионе режимом беспилотной опасности. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, задержка коснулась рейсов в Новосибирск и Москву.

Так, в волгоградский аэропорт должен был прибыть из Москвы авиарейс компании «Аэрофлот» в 09:30. Теперь время прибытия борта назначено на 11:30. В связи с этим также изменен вылет в Москву - с 10:30 на 12:30.

Прилет пассажирского самолета из Новосибирска авиакомпании был назначен на 10:45. Теперь время прибытие изменено на 12:05. Время вылета в Новосибирск вместо 11:30 - 12:45.