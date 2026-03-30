С дождей и гроз начнется новая неделя в Волгоградской области





В Волгоградской области на новой неделе обещают дожди и грозы. Как сообщили специалисты Волгоградского ЦГМС, при этом температура воздуха поднимется до +22º.

— В вторник, 31 марта, в отдельных районах небольшие и кратковременные дожди, днем с грозами. Утром и днем местами порывы 8-13 м/с, при грозах в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха составит 12...17º, местами 17...22º, — рассказали синоптики.

В среду в регионе также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. При грозах местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздух днем 9...14º, местами 14...18º.