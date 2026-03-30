Волгоградский журналист Сергей Мазанов уйдет добровольцем на СВО





В Волгограде известный журналист Сергей Мазанов принял решение уйти добровольцем на специальную военную операцию и подписал контракт с ВС России. О своем решении он сообщил на своей странице в ВКонтакте вечером 29 марта.

— Это было самое простое и верное решение в моей жизни: встать на защиту своей великой Родины, быть достойным памяти наших предков. Защищать свою Отчизну не в тылу, под уютным светом софитов и гулом камер, а на земле с оружием в руках, — заявил Мазанов.

Также журналист попросил волгоградцев о поддержке всех участников спецоперации.

— Подписав контракт с Армией России, я иду защищать страну, выполнять задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным в зоне проведения специальной военной операции. Мы с вами будем видеться реже, но ваша поддержка нужна и важна тем, кто сегодня рядом со мной, защитникам Отечества, — пояснил он.

