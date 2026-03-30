



30 марта в Волгоградской области отменена действовавшая всю ночь беспилотная опасность. Соответствующую рассылку смс-сообщений в 7:00 начало МЧС России.

— Экстренная информация РСЧС (Волгоградская область). Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

По информации специалистов, жители и гости Волгоградской области теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 29 марта в 22:55.