Волгоградцев предупредили об угрозе атаки БПЛА





Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодняшнем вечером.

Сообщения об угрозе атаки БПЛА поступили на телефоны волгоградцев в 22:04.

Из-за возможного налета дронов горожан попросили не подходить к окнам, не пользоваться лифтом и соблюдать осторожность на открытых участках улиц.

Напомним, что минувшей ночью беспилотная опасность действовала в регионе более пяти часов. Утром в Минобороны сообщили, что смертоносные летательные аппараты миновали Волгоградскую область.

Фото Андрея Поручаева