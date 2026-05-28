 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Волгоград стал площадкой для обсуждения партнерства НКО, бизнеса и государства

28.05.2026 17:21
28.05.2026 17:21

Около 35 гостей из Волгограда, Волжского, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону приняли участие в круглом столе, который прошел 28 мая в городе-герое на Волге.

Темами встречи стали эффективное взаимодействие между благотворительными фондами и бизнесом, интеграция некоммерческих инициатив в реализацию нацпроектов России, задачи и стратегии бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности, измеримый общественный эффект. Основной фокус дискуссии был направлен на поиск пересечений между социальными инициативами и бизнес-целями в условиях 2026–2027 годов.

Эксперт по фандрайзингу (процесс привлечения денежных средств, ресурсов и волонтерской помощи для реализации некоммерческих, социальных, культурных, научных или образовательных проектов – Прим. Ред.) из столицы Анастасия Ложкина рассказала, как НКО стать частью стратегической повестки бизнеса, его равноправным партнером и интегрироваться в повестку достижения национальных целей:

– Мы говорим не о благотворительности, а о социальном изменении и новой концепции социальной архитектуры. То, как мы работали последние тридцать лет - уже неактуально. Мы об этом просто забываем, потому что в стране утвержден стандарт общественного капитала бизнеса. Теперь НКО не могут просто прийти и попросить денег. Им нужно быть в партнерстве с предпринимателями, чтобы вместе вносить вклад в социально-экономическое развитие и достижение национальных целей. А для этого необходимо знать все тонкости - как выйти на диалог и найти точки соприкосновения.

Она добавила, что российский бизнес готов вовлекаться в социальные инициативы. В Волгоградской области есть примеры подобного сотрудничества. Так, оператор социального питания «Виво Маркет» совместно с командой питерского кинофестиваля «Волшебный фонарь» запустил пилотный проект инклюзивной медиастудии на базе Волгоградского Дома социального обслуживания.

– Мы увидели в партнерах единомышленников, готовых поддержать не разовую акцию, а живой процесс с людьми с ОВЗ, – поделился режиссер анимационного кино Александр Румянцев. – Наши специалисты приехали в Волгоград, чтобы провести обучение для проживающих в учреждении. Благодаря поддержке бизнеса, они уже создают свои первые сценарии и фильмы, которые в конце года будут представлены в конкурсной программе Всероссийского кинофестиваля. Мы уверены, что такие инициативы вдохновляют и мотивируют людей с ограниченными возможностями здоровья верить в себя и свои способности. И рады, что вместе с партнером мы смогли помочь им раскрыть свой потенциал.

Представители волгоградской компании подчеркнули, что для них социальное направление - это стратегический приоритет.

– Мы нацелены строить долгосрочные партнёрства, где НКО получает системную, а не разовую поддержку, а бизнес помогает формировать ответственное сообщество, - сказала заместитель директора по управлению проектами ООО «Виво Маркет» Ксения Тюрина. - Проект инклюзивной студии в Волгограде - лучшее доказательство для нас, что помогая другим, мы растем сами.

– Мы рады, что бизнес – наши партнеры активно включены в вопросы реабилитации, адаптации и поддержки граждан, проживающих в социальных учреждениях, - отметила заместитель председателя областного комитета социальной защиты населения Волгоградской области Анна Корчагина. - Для них это не просто место, где они живут и получают услуги, это дом, семья, территория понимания и помощи. И важно, что благодаря таким встречам, мы находим новые грани сотрудничества, направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья или попавших в трудную ситуацию.

Участники круглого получили от экспертов информацию о том, как выстраивать эффективное взаимодействие, понимать задачи бизнеса и находить точки совместной реализации социальных инициатив и национальных проектов, узнали чего именно крупный и средний бизнес ждет от партнерства с третьим сектором, как мотивировать предпринимателей и какие инструменты КСО сегодня действительно работают.

– Я начала углубленно изучать эту тему, осознав, что времена изменились и необходимо искать новые подходы к привлечению средств для реализации наших идей и проектов, - рассказала представитель НКО Анна Катасонова. - Теперь у меня есть четкое понимание, как искать партнеров, как с ними общаться и как формулировать наши предложения.

Предприниматель Людмила Пособина почерпнула для себя пользу в части более внимательного изучения фондов, которые обращаются за помощью:

– Мы много лет участвуем в благотворительных проектах, так как для нас важно вносить свой вклад в изменение жизни людей. Пока что мы не сталкивались с мошенниками, но, к сожалению, такое может случиться с каждым. И сегодня я узнала об этом больше, теперь будем знать обо всех тонкостях взаимодействия с НКО и фондами.

Добавим, что в Волгоградской области уделяется большое внимание развитию социальных проектов. И местный бизнес принимает в этом активное участие. Благодаря их деятельности соцуслуги выходят на более высокий качественный уровень. В последние годы наш регион уверенно входит в ТОП-10 по количеству социальных предпринимателей. За прошедшие три года их число увеличилось в 7,5 раз: на сегодняшний день более 300 представителей МСП являются социально-ориентированными.

Фото Ростислава Шуликина

