



В Волгоградской области с 1 сентября 2026 года предприятия с численностью штата более 100 человек будут обязаны резервировать не менее 1% рабочих мест для участников специальной операции по защите Донбасса. Соответствующий закон 28 мая одобрила региональная дума.

Как ранее сообщала редакция, власти рассчитывают таким образом трудоустроить не менее 2 тыс. бывших бойцов.

Примечательно, что закон принят несмотря на возражения региональных предприятий. Так, завод «Волгограднефтемаш» настаивал на необходимости доработки нормативно-правового акта. В частности, предприятие предлагало учесть специфику промышленных площадок и прописать необходимость прохождения бойцами обязательного медосвидетельствования. «Европейская подшипниковая корпорация» предложила разработать механизм компенсации работодателям уплаченных за соответствующих работников страховых взносов. Обе инициативы были отклонены на этапе согласования документа.

Отметим, помимо бойцов СВО, на соответствующую льготу смогут рассчитывать и лица, освободившиеся из мест отбывания наказания, в течение одного года после истечения срока заключения.

Фото из архива ИА «Высота 102»