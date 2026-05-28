АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
В Волгоградской области бизнес обязали выделить рабочие квоты для ветеранов СВО

В Волгоградской области с 1 сентября 2026 года предприятия с численностью штата более 100 человек будут обязаны резервировать не менее 1% рабочих мест для участников специальной операции по защите Донбасса. Соответствующий закон 28 мая одобрила региональная дума.

Как ранее сообщала редакция, власти рассчитывают таким образом трудоустроить не менее 2 тыс. бывших бойцов.

Примечательно, что закон принят несмотря на возражения региональных предприятий. Так, завод «Волгограднефтемаш» настаивал на необходимости доработки нормативно-правового акта. В частности, предприятие предлагало учесть специфику промышленных площадок и прописать необходимость прохождения бойцами обязательного медосвидетельствования. «Европейская подшипниковая корпорация» предложила разработать механизм компенсации работодателям уплаченных за соответствующих работников страховых взносов. Обе инициативы были отклонены на этапе согласования документа.

Отметим, помимо бойцов СВО, на соответствующую льготу смогут рассчитывать и лица, освободившиеся из мест отбывания наказания, в течение одного года после истечения срока заключения.

