



В Городищенском районе Волгоградской области прокуратура добилась наказания компании ООО «ТРИАЛТРЭЙД», уличённой в афере с электроэнергией. Организация в лице руководителя попыталась подкупить директора Городищенского филиала ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз». Взятка предназначалась за отключение насосных станций.

- Руководитель ООО «ТРИАЛТРЭЙД» в июне 2024 года пытался передать заместителю руководителя филиала ресурсоснабжающей организации 200 тыс. рублей за корректировку в пиковые часы показаний приборов учета электроэнергии в насосных станциях. В результате за счет сокращения количества учтенной электроэнергии мужчина хотел увеличить прибыль своей организации-посредника, получавшей электроэнергию по фиксированной контрактной цене, а продававшей по рыночной, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Как ранее сообщала редакция, директор ООО «ТРИАЛТРЭЙД» вместе с коллегой из ООО «ЧПЭК» прибыли в кабинет к руководителю местного подразделения ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» 10 июня. С собой они принесли два кофейных стакана, набитые пятитысячными купюрами. Однако подельники были в тот же момент задержаны сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Впоследствии взяточники были приговорены к четырём годам колонии строгого режима, а также штрафу.

Отметим, по иску прокуратуры суд привлёк компанию ООО «ТРИАЛТРЭЙД» к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени организации. Юрлицу придётся выплатить в доход государства 500 тыс. рублей.

