В Волжском полиция вычислила школьников, покусившихся на Mitsubishi





В Волжском полицейские вычислили детей, которые сутками напролёт тренировались в меткости на Mitsubishi. Малолетние закидывали бордовую иномарку камнями. Инцидент произошёл на территории одного из гаражных корпоративов и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

- Инспекторами по делам несовершеннолетних установлены трое школьников в возрасте от 10 до 12 лет, причастные к противоправным действиям. Подростки пояснили, что на протяжении нескольких дней приходили к автомашине и кидали в нее камнями, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, родители школьников были привлечены к административной ответственности, а сами герои происшествия поставлены на учёт.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области