



В Кировском районе Волгограда суд поставил точку в разбирательстве по иску регионального управления Роспотребнадзора к ООО «Акватория». Коммерсанты решили заработать в областном центре деньги на создании лыжного спуска на склоне у посёлка Горная поляна, однако не подумали о том, что круглосуточный шум от снегогенераторов лишит сна и покоя жильцов близлежащих домов.

- 17 февраля 2026 года в период с 11:40 до 13:30 ООО «Акватория», эксплуатирующее объект по адресу: г. Волгоград, ул. Санаторная, допустило превышение допустимого уровня шума от использования двух снегогенерирующих установок, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Эксперты подтвердили, что гул от установок превышает норму как в дневные, так и в ночные часы, а уровень шума представляет опасность для здоровья окружающих. Результаты замеров подтвердил и биолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Постановлением суда ООО «Акватория» признано виновным и привлечено к ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ в виде штрафа. Страдания сотен волгоградцев были оценены в 10 тыс. рублей.

Напомним, о жалобах жителей посёлка Горная поляна на работающие круглые сутки снегогенераторы редакция ранее неоднократно рассказывала. Оборудование начало работать в декабре 2025 года. Волгоградцы сразу же начали бить тревогу, обращаться в администрацию, прокуратуру, Роспотребнадзор, СК России, ежедневно вызывать полицию для фиксации нарушения тишины. Но до настоящего времени все эти попытки были безрезультатны.

