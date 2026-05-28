В Волгоградской области скорректируют региональный закон о статусе депутатов. В документ будут внесены поправки, закрывающие лазейку, позволяющую легализовать финансы с помощью несовершеннолетних детей.

Согласно действующей редакции, депутаты и сейчас обязаны предоставлять декларации о своём финансовом благополучии, доходах супруги и детей. Однако при расчёте расходов семьи ранее использовались данные лишь о финансах парламентария и его супруги, что позволяло формально дарить средства сомнительного происхождения несовершеннолетнему, а затем распоряжаться ими на правах законного представителя. Такие расходы находились в серой зоне и формально не давали проверяющим повода для каких-либо действий.

Отметим, поправки расширяют перечень лиц при расчёте общего дохода семьи за счёт депутатских отпрысков. Региональный закон призван привести местную нормативную базу в соответствие с федеральной. После принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании областной думы.

