Сроки оплаты коммуналки изменятся для волгоградцев с 1 марта





С 1 марта меняется срок оплаты коммунальных услуг. Теперь волгоградцы, как и все россияне, будут вносить плату за ЖКХ до 15 числа каждого месяца включительно. Соответствующие изменения в федеральное законодательство были внесены еще в июне прошлого года.

Напомним, в настоящее время действует другой срок оплаты коммунальных услуг – до 10 числа каждого месяца, после чего начинают начислять пени. Изменения были приняты в интересах жителей, которые получают заработную плату до 15 числа.

Также с 1 марта изменится дата направления гражданам квитанций за коммунальные услуги. Они будут приходить не 1-го числа, как сейчас, а 5-го. Это относится как к бумажным, так и к электронным квитанциям.



