



Холодные будни наступили в детском саду села Червленое Светлоярского района Волгоградской области, где отопительный сезон сдвинулся на неопределенный срок. Как сообщили ИА "Высота 102" родители, их малыши мерзнут в группах, где в начале дня температура составляет всего 8 градусов тепла. "Мы приводим детей в садик, а там холод ужасный. Благодаря обогревателям температуру удается повысить, но и тут есть проблемы. Если в каждой группе включают по 2-3 электроприбора, чтобы протопить помещения, то выбивает пробки", - рассказала одна из родительниц. Такая ситуация сложилась из-за замены оборудования на котельной, которая отапливает в селе сразу три социальных объекта - детский сад, школу и ФАП. "Нам говорят, что ждут новый котел, который везут из-за границы. Но никто не знает, когда он будет. Дети в это время мерзнут и болеют", - говорит жительница села.

Родителям настоятельно предлагают до разрешения ситуации забрать детей домой, но не каждый может это себе позволить. Не у всех есть бабушки и дедушки, которые могут присмотреть за внуками, пока родители на работе. В отчаянии мамы и папы замерзающих детей заваливают электронными жалобами управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и Минпросвещения России. Они просят одного - решить эту проблему как можно скорее.





В администрации Светлоярского района Волгоградской области, где в курсе происходящего, называют сложившуюся ситуацию с отоплением в селе Червленное форс-мажором. Здесь пояснили, что при подготовке к отопительному периоду в блочно-модульной котельной, которая отапливает три социальных объекта, вышел из строя котел. Вся проблема в том, что это оборудование иностранное и дорогостоящее. Администрация района взяла на себя обязательства по замене котла. После проведения закупочных процедур был определен поставщик, который, согласно условиям контракта, должен поставить новый итальянский котел в село до конца октября. Планируется, что работы по установке оборудования и вводу его в эксплуатацию займут еще примерно неделю. С такими сроками отопительный сезон в указанных социальных учреждениях начнется только в середине ноября.

Власти района пообещали, что сделают все возможное, чтобы минимизировать неудобства жителей села, которых затронула эта ситуация.

На момент публикации материал стало известно, что детский сад решено подтапливать масляными обогревателями, которые потребляют меньшее количество энергии. "Высота 102" будет следить за дальнейшим развитием событий.