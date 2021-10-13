Общество 13.10.2021 16:41
0
13.10.2021 16:41
Холодные будни наступили в детском саду села Червленое Светлоярского района Волгоградской области, где отопительный сезон сдвинулся на неопределенный срок. Как сообщили ИА "Высота 102" родители, их малыши мерзнут в группах, где в начале дня температура составляет всего 8 градусов тепла. "Мы приводим детей в садик, а там холод ужасный. Благодаря обогревателям температуру удается повысить, но и тут есть проблемы. Если в каждой группе включают по 2-3 электроприбора, чтобы протопить помещения, то выбивает пробки", - рассказала одна из родительниц. Такая ситуация сложилась из-за замены оборудования на котельной, которая отапливает в селе сразу три социальных объекта - детский сад, школу и ФАП. "Нам говорят, что ждут новый котел, который везут из-за границы. Но никто не знает, когда он будет. Дети в это время мерзнут и болеют", - говорит жительница села.
Родителям настоятельно предлагают до разрешения ситуации забрать детей домой, но не каждый может это себе позволить. Не у всех есть бабушки и дедушки, которые могут присмотреть за внуками, пока родители на работе. В отчаянии мамы и папы замерзающих детей заваливают электронными жалобами управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и Минпросвещения России. Они просят одного - решить эту проблему как можно скорее.
В администрации Светлоярского района Волгоградской области, где в курсе происходящего, называют сложившуюся ситуацию с отоплением в селе Червленное форс-мажором. Здесь пояснили, что при подготовке к отопительному периоду в блочно-модульной котельной, которая отапливает три социальных объекта, вышел из строя котел. Вся проблема в том, что это оборудование иностранное и дорогостоящее. Администрация района взяла на себя обязательства по замене котла. После проведения закупочных процедур был определен поставщик, который, согласно условиям контракта, должен поставить новый итальянский котел в село до конца октября. Планируется, что работы по установке оборудования и вводу его в эксплуатацию займут еще примерно неделю. С такими сроками отопительный сезон в указанных социальных учреждениях начнется только в середине ноября.
Власти района пообещали, что сделают все возможное, чтобы минимизировать неудобства жителей села, которых затронула эта ситуация.
На момент публикации материал стало известно, что детский сад решено подтапливать масляными обогревателями, которые потребляют меньшее количество энергии. "Высота 102" будет следить за дальнейшим развитием событий.
Реклама
Дом на дороге озадачил жителей частного сектора в Волгограде13.10.2021 19:58
Общество 13.10.2021 19:58
Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?13.10.2021 18:40
Общество 13.10.2021 18:40
Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балкона13.10.2021 17:42
Общество 13.10.2021 17:42
На три ночи закроют проезд по «танцующему» мосту в Волгограде13.10.2021 15:00
Общество 13.10.2021 15:00
Коронавирус захватывает сельские районы Волгоградской области13.10.2021 13:07
Общество 13.10.2021 13:07
В Волгограде вернули боевую окраску самолету-памятнику13.10.2021 11:20
Общество 13.10.2021 11:20
В Волгоградской области резко упал индекс качества воздуха13.10.2021 11:04
Общество 13.10.2021 11:04
Приставы сорвали начало отопительного сезона в новостройках на западе Волгограда13.10.2021 09:22
Общество 13.10.2021 09:22
Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собак12.10.2021 16:24
Общество 12.10.2021 16:24
Суд запретил вышку сотовой связи на дачном участке под Волгоградом12.10.2021 15:18
Общество 12.10.2021 15:18
Волгоградцев приглашают переобучиться на специалистов по буровым растворам12.10.2021 12:57
Общество 12.10.2021 12:57
Суд в Волгограде обязал газифицировать земельные участки для многодетных12.10.2021 12:48
Общество 12.10.2021 12:48
Колл-центр волгоградского облздрава завалили вопросами про вакцинацию12.10.2021 10:54
Общество 12.10.2021 10:54
Одну из магистралей в Волгограде перекроют на две ночи из-за переноса сетей12.10.2021 10:19
Общество 12.10.2021 10:19
«Мне кажется, все дело в луке»: свое мнение о школьной еде высказали родители учеников лицея №9 в Волгограде12.10.2021 09:24
Общество 12.10.2021 09:24
Реклама