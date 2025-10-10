Сломалось лезвие: неадекват набросился с ножом на водителя такси под Волгоградом





В Жирновске Волгоградской области местный житель напал с ножом на водителя такси. Мужчина получил ранения груди и предплечья и лишь чудом остался жив.

По информации СУ СКР, поводом для нападения стала внезапно вспыхнувшая ревность.

– По данным следствия, некоторое время назад между подозреваемым и его супругой был расторгнут брак. 5 октября женщина на автомобиле такси прибыла к месту жительства бывшего мужа, чтобы забрать принадлежащие ей и ребёнку вещи. В этот момент фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда водитель автомобиля просигналил, поторапливая пассажирку, подозреваемый, действуя на фоне внезапно возникшей агрессии на почве ревности, вооружился ножом и напал на водителя, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области.

Открыв дверь автомобиля ревнивец нанёс таксисту два удара в область груди и предплечья, после чего лезвие ножа сломалось. К своему счастью, водитель успел заблокировать двери и уехать с места происшествия. Мужчина обратился в ранению к врачам.

– По горячим следам нападавший был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – покушение на убийство, – уточняет Рудник. – В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия.

В ближайшее время суд по ходатайству следствия должен заключить нападавшего под стражу и отправить в СИЗО.