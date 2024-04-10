Скрученный пробег и два ДТП: волгоградка заявила об афере автосалона

Не успели улечься страсти вокруг автосалона «Аларм», который попал под проверку надзорных органов после публикаций V102.RU с жалобами жителей разных регионов, как в редакцию информагентства обратилась волгоградка Наталья Кажанова, сообщившая о похожих схемах в салоне Carlook, расположенном на улице Исторической, 162 в Дзержинском районе Волгограда.

«Тогда мы поняли, как крупно попали»

По словам женщины, ей продали подержанный Volkswagen Polo 2018 года выпуска в кредит за почти что два миллиона рублей при изначально заявленной цене в 995 тысяч. При этом, как оказалось, машина была несколько раз в авариях, о чем кокетливо умолчали в салоне, уточнила Кажанова.

— Вообще у меня свой приют для бездомных животных. Как 12 лет назад началась эта история, так до сих пор и продолжаю лечить, и пристраивать четвероногих. Мне просто их всех очень жалко. По работе машина просто необходима. Привезти мешки с кормом, лекарства, свозить куда-то животных. Моя старая «пятнашка» 2008 года уже не справлялась, поэтому мы с мужем решили присмотреть что-то другое. Объехали пару салонов в Волгограде, хотели LADA Granta взять, а потом в Интернете увидели автосалон Carlook. Там были привлекательные цены и моя мечта — Volkswagen Polo. Мы поехали к ним, — вспоминает Наталья. — Все произошло еще 7 марта. Интересующая нас машина стояла на улице. Менеджер сказал, что автомобиль 2018 года, цена 995 тысяч рублей и всего один раз была в ДТП, якобы небольшое повреждение бампера. Мы так подумали, что это лучше, чем за миллион рублей купить Granta. Но у нас не было первоначального взноса. Нам предложили выход — взять в кредит на восемь лет. Всего получилось 1,9 миллиона рублей плюс страховка 92 тысячи. У нас на продажу выставлена дача и старая машина. Мы рассчитывали досрочно все погасить, поэтому пошли на их условия. В общей сложности в салоне нас продержали почти восемь часов.

Наталья уточняет, что все это время менеджеры всячески их успокаивали и заверяли, что в такой сумме кредита нет ничего страшного:

— Мы сразу пояснили, что ежемесячный платеж не должен быть больше 22 тысяч. В итоге нам насчитали 44. Сказали, что через три месяца можно сделать рефинансирование и снизить ставку до нуля. Стали подавать заявки на кредит. Было несколько вариантов, но в автосалоне настаивали, что лучший выбор это банк в Благовещенске. В течение часа нам звонили из кредитных учреждений. Все остальное время ушло на оформление бумаг. У нас взяли все документы, ходили с ними туда-сюда. В качестве некой помощи нам выделили 60 тысяч рублей в кассе наличными, которые должны уйти на первые выплаты. В итоге мы все сами подписали, приехали домой в полночь и еще часа три разбирались во всех пунктах договоров. Тогда мы поняли, как крупно попали.

«Юристы сказали — это "филькина грамота"»

На следующий день волгоградка вместе с супругом вновь оказалась в дверях автосалона Carlook:

— Но здесь с нами разговаривать не стали. Тогда мы пошли к автоюристам и через сервис «Автотека» купили отчет, из которого следовало, что приобретенный нами Volkswagen Polo был в двух ДТП, у иномарки скручен пробег на 37 тысяч. Мы заехали в автосервис, где нам после осмотра сказали, что у машины перекрашена задняя правая дверь. То есть в аварии был поврежден не только бампер, как уверяли менеджеры автомобильного салона. В пятницу, 29 марта, мы написали досудебную претензию в Carlook. В ответ нам дали странное соглашение, в котором компания обязуется все вернуть, но конкретные суммы не указываются. Знакомые юристы сказали, что это «филькина грамота». Мы лишь вернули взятые 60 тысяч рублей наличными в кассу. После этого купленный Volkswagen Polo решили поставить на платную стоянку и не забирать оттуда до окончания всех разбирательств.

Женщина призналась, что она выплатила первый транш по кредиту в размере 44 тысяч и подала заявления в надзорные органы:

— Написала в полицию, в ответ указали, что организуют проверку. Также мы подали заявления в Роспотребнадзор региона, В СУ СКР по Волгоградской области и в городскую прокуратуру. Когда я моталась по всем этим юристам, то узнала, что не я одна ищу свет в конце тоннеля. Еще одним пострадавшим оказался дедушка. У него пенсия 16 тысяч рублей, ему насчитали какую-то непомерную сумму за LADA Largus, и он теперь не знает, что ему делать. К сожалению, мне так и не удалось с ним связаться. Возможно, что он увидит публикацию и позвонит. Все-таки, чем нас больше, тем проще будет отстоять свои права. Также мы готовим иск в суд с требованием возврата уплаченных за автомобиль средств и штрафа в размере 50% от присужденной к взысканию суммы.

Фирма-однодневка или фирма-«невидимка»?

Продавцом в автосалоне Carlook по договору, который наравне с другими документами есть в распоряжении редакции, выступила некая Екатерина Алексеевна Безымянникова. Женщина числится директором ООО «Лига» с юридическим адресом в Нижнем Новгороде по улице Родионова, 192Д, помещение П5.27.

Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», фирма занимается торговлей легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Компания с одним сотрудником в штате и уставным капиталом 10 000 рублей зарегистрирована 15 августа 2023 года. Чистая прибыль за прошлый год составила 868 000 рублей. При этом сведения в ЕГРЮЛ признаны недостоверными и, по данным ФНС, компания отсутствует по юридическому адресу.

Ко всему прочему, ООО «Лига» отбивается в Дзержинском районном суде Волгограда от иска некоего Александра Шмидта. ИНН ответчика полностью совпадает с продавцом автомобилей в салоне Carlook. Заявитель требует признать сделку с юридическим лицом недействительной.

В Сети с трудом, но все же можно найти массу негативных отзывов об автомобильном салоне по улице Исторической, 162. На ресурсе autosalon-otzivy.ru пользователь Валерий 9 сентября 2023 года опубликовал буквально крик души:

— Я хочу всем рассказать свою историю с дилером Carlook. Приняли мою заявку на кредит, по телефону сказали, что кредит уже одобрен под 4,9%. Я радостно собрался и уже представил, как домой вернусь на своей новой машине. Когда я приехал по адресу г. Волгоград, ул. Историческая д. 162 меня проводили в кредитный отдел, где сказали, что кредитная ставка изменилась, но как она изменилась мне не сказали. Тут менеджер по продажам подсуетился и начал расхваливать мне автомобиль, который я выбрал. Видел я его еще только на сайте, и показывать в салоне мне его никто не спешил, разве что после подписания кредитного договора. Я так хотел быстрее увидеть свою новую машину, что подписал документы, не вчитываясь в них. Машину мне показали, она реально очень крутая, а вот сумму кредита, также как и стоимость автомобиля, я увидел потом. В три раза больше и процентная ставка, и стоимость автомобиля. Вместо 800 т.р. под 4,9%, у меня вышло 2,490 т.р. под 18%, вот такой у меня теперь jac j7.

Еще один недовольный клиент, подписавшийся Борисом, в отзыве от 17 сентября 2023 года предостерегает автолюбителей от поездок в этот салон:

— Сотрудники сами о себе пишут положительные отзывы, а негативные удаляют. В этот салон не приезжайте, а то уже кредита вам не избежать. Обещают прямо-таки небо в алмазах, цены говорят у них низкие, но только они для рекламы низкие, а в договоре совсем не то увидите. Добавляют опции, не оповещая об этом покупателя. Я по своей невнимательности попал на большие деньги.

На сайте otzovyk.com последний отзыв от 4 апреля 2024 года от Барташевич В.П. также не добавляет очков автодилерам:

— В салоне считали, как будет выгодно купить продленную гарантию за снижение процентной ставки. Оформили. Домой приехал, ввел цифры на кредитном калькуляторе и получил совсем другой расклад, несовместимый ни с какой выгодой. Насколько там отмороженные люди работают, что предоставляют ложную информацию. Не советую связываться, одни убытки.

Виталик в своем комментарии от 5 марта 2024 года тоже не скрывает эмоций:

— Салон открыто занимается мошенничеством. По телефону обрадовали хорошей скидкой на Haval Jolion. Правда, в салоне добавился один нюанс. По условиям акции нужно было купить карту помощи за 700 тысяч. Мне было все равно, если получится дешевле. Но чуда не случилось, и скидка прописана меньше. По факту просто покупаешь пустышку за 200 тысяч. Пользу от этой карточки мне объяснить не смогли. Там очень хитро составлен договор на эти услуги. Можно рассчитывать только на консультации по телефону. А с выплатами как повезет.

«Договор будет расторгнут на ее условиях»

Управляющий салона Carlook Олег Кирсанов в телефонном разговоре с корреспондентом «Высоты 102», заявил, что с Натальей Кажановой ситуация разрешится в самое ближайшее время. При этом представитель организации так и не смог назвать точных сроков, а также сумм выплат по договору.

— Об этой ситуации мы осведомлены. Работа юридического отдела в этом направлении ведется. Действительно, приобретенный автомобиль Volkswagen Polo 2018 года выпуска попадал в два ДТП, но последнее не обозначилось в системе, потому что составлялся европротокол, — пояснил представитель фирмы. — Наши юристы связались с клиенткой, договор будет расторгнут на ее условиях. Заключено мировое соглашение, все сроки теперь зависят от другой стороны. Хочу отметить, что все споры мы решаем в досудебном порядке.

Редакция «Высоты 102» продолжает следить за развитием ситуации. Если вы столкнулись с противоправными, на ваш взгляд, действиями менеджеров автосалона Carlook, просьба связаться с журналистами информагентства по номеру +7 937 55 66 102.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»