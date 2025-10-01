Под Волгоградом суд вынес приговор о взятке в кофейных стаканах





Городищенский суд Волгоградской области вынес приговор двум жителям Краснодарского края, которые пытались дать взятку должностному лицу федерального учреждения, чтобы меньше платить за электричество.

Идея «сэкономить» таким образом на платежах за электроэнергию пришла руководителю ООО «Триалтрейд» Бахчисарайцеву и гендиректору ООО «ЧПЭК» Качанову из Краснодарского края летом прошлого года. Они договорились предложить взятку в размере 200 000 рублей одному из должностных лиц Городищенского филиала ФГУП «Управление «Волгоградмелиоводхоз». Бизнесмены надеялись, что это поможет способствовать снижению электропотребления насосных станций, находящихся в ведении указанного учреждения.

Компаньоны отправились «решать вопрос» в Волгоград. А во время пути на одной из АЗС они приобрели два пустых пластиковых стакана для кофе. Внутрь они положили 200 тысяч рублей.

В офисе заместителя директора Городищенского филиала ФГУП «Управление «Волгоградмелиоводхоз» предприниматели озвучили свою «просьбу» - временно отключить насосные станции якобы в целях электросбережения. Уходя из кабинета, они оставили на рабочем месте замдиректора оба кофейных стакана с денежным содержимым.

Однако руководитель, обнаружив, что в стаканах, сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы. К делу подключились оперативники УФСБ России по Волгоградской области, которые и вывели взяткодателей на чистую воду.

Подсудимые свою вину признали полностью. Приговором Городищенского суда фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 400 000 рублей, каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции Волгоградского областного суда. Фото УФСБ по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!