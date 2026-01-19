Оскопивший судью убийца Кибальников останется в СИЗО еще на полгода

Подозреваемому в убийстве судьи из Камышина Сергею Кибальникову в очередной раз продлили меру пресечения в виде ареста. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев, он останется в изоляции от общества до 26 июня 2026 года.
После задержания Сергея Кибальникова доставили в Волгоград и 15 августа поместили в СИЗО. Рассмотрение меры пресечения проходило при усилении мер безопасности – руки и ноги мужчины были закованы в цепи, а в зале выставлена дополнительная охрана.