Оскопивший судью убийца Кибальников останется в СИЗО еще на полгода





Подозреваемому в убийстве судьи из Камышина Сергею Кибальникову в очередной раз продлили меру пресечения в виде ареста. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Александр Тюменцев, он останется в изоляции от общества до 26 июня 2026 года.

Напомним, зверское преступление было совершено в Камышине 14 августа. Сергей Кибальников на улице подкараулил судью Камышинского городского суда Василия Ветлугина и расстрелял его из карабина «Сайга». Страшные кадры жестокой расправы попали на видео. Предположительно, одним из мотивов совершения преступления могла быть ревность Кибальникова к своей бывшей супруге, которая работала помощником у судьи.

После задержания Сергея Кибальникова доставили в Волгоград и 15 августа поместили в СИЗО. Рассмотрение меры пресечения проходило при усилении мер безопасности – руки и ноги мужчины были закованы в цепи, а в зале выставлена дополнительная охрана.



