Часть Котово осталась в лютый мороз без газа





Жители частного сектора Котово Волгоградской области сегодня, 17 января, остались без газа. В соцсетях люди сообщают о пропаже голубого топлива в микрорайоне Серено на улицах Ангарская, Зелена, Верхняя, Мира, Бауманская.

- Что с газом? Давления нет вообще. Мороз же на улице, - пишет один из пользователей.



- Даже котел отключился. Как теперь без отопления? – в ужасе взывает другой.



В диспетчерской службе жителям заявили о выезде аварийной бригады, которая будет искать причину отключения газа.



Между тем, сегодня в Котово фиксировалось -22 градуса. К ночи столбик термометра опуститься еще на несколько градусов.

