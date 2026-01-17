Часть Котово осталась в лютый мороз без газа

Жители частного сектора Котово Волгоградской области сегодня, 17 января, остались без газа. В соцсетях люди сообщают о пропаже голубого топлива в микрорайоне Серено на улицах Ангарская, Зелена, Верхняя, Мира, Бауманская.
- Что с газом? Давления нет вообще. Мороз же на улице, - пишет один из пользователей.
- Даже котел отключился. Как теперь без отопления? – в ужасе взывает другой.
В диспетчерской службе жителям заявили о выезде аварийной бригады, которая будет искать причину отключения газа.
Между тем, сегодня в Котово фиксировалось -22 градуса. К ночи столбик термометра опуститься еще на несколько градусов.
Напомним, сегодня утром в Котовском районе энергетики вернули свет в 4 обесточенные накануне из-за снежной бури села. Два населенных пункта удалось подключить накануне.