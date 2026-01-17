Происшествия

Часть Котово осталась в лютый мороз без газа

Происшествия 17.01.2026 18:27
17.01.2026 18:27


Жители частного сектора Котово Волгоградской области сегодня, 17 января, остались без газа. В соцсетях люди сообщают о пропаже голубого топлива в микрорайоне Серено на улицах Ангарская, Зелена, Верхняя, Мира, Бауманская.

- Что с газом? Давления нет вообще. Мороз же на улице, - пишет один из пользователей.

- Даже котел отключился.  Как теперь без отопления? – в ужасе взывает другой.

В диспетчерской службе жителям заявили о выезде аварийной бригады, которая будет искать причину отключения газа.

Между тем, сегодня в Котово фиксировалось -22 градуса. К ночи столбик термометра опуститься еще на несколько градусов.

 

Напомним, сегодня утром в Котовском районе энергетики вернули свет в 4 обесточенные  накануне из-за снежной бури села. Два населенных пункта удалось подключить накануне.



Лента новостей

18:27
Часть Котово осталась в лютый мороз без газаСмотреть фотографии
18:12
Волгоградцам на 5,6% проиндексируют более 40 соцвыплатСмотреть фотографии
17:37
Волгоградцы в валенках сыграли в футболСмотреть фотографии
17:01
«Не верю, что мой сын виноват»: как живет многодетная семья из села Волгоградской области, которая должна полмиллиарда государствуСмотреть фотографии
15:52
72-летняя волгоградка лишилась 29 тысяч после заказа морепродуктовСмотреть фотографии
15:29
Энергетики вернули свет в 6 сел Волгоградской области после снежной буриСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
«За этим стоит одиночество»: волгоградский психолог рассказала, как распознать в себе тревожный «синдром «Плюшкина»Смотреть фотографии
15:12
Электропроводка стала причиной пожара в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
Самозанятые волгоградцы с 1 июля смогут оформлять больничныеСмотреть фотографии
14:26
Квартира пенсионера сгорела на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В ЦПКиО из КНР привезли 30-тонные колонны для гигантского колеса обозренияСмотреть фотографии
14:03
Ремонт моста на юге Волгограда за 358 млн стартует в 2026 годуСмотреть фотографии
13:44
Две 14-летние волгоградки попали в больницу из-за пьяной тетиСмотреть фотографии
13:28
Рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх перенесли на 16 часов из-за БПЛАСмотреть фотографии
13:06
Режим 13-часовой угрозы БПЛА снят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
В Камышине родным двух героев передали Ордена мужестваСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области 17 января военные сбили 2 БПЛАСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области прощаются с контрактником с позывным «Брест»Смотреть фотографии
11:29
«Динамо-Синара» одержало дома победу в матче с «Кубанью»: яркие моменты игрыСмотреть фотографии
10:45
Угонщика Kia задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Пьяная волгоградка отправила в кювет машину с тремя детьмиСмотреть фотографии
10:07
Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Крещенские морозы до -27 идут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:42
Футболисты «Ротора» провели первую тренировку в ТурцииСмотреть фотографии
08:36
Пассажиры застряли в аэропорту Волгограда из-за задержки 4 рейсовСмотреть фотографии
08:18
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 17 январяСмотреть фотографии
07:37
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 17 январяСмотреть фотографии
07:19
50 мест для крещенских купаний откроют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:38
В два из шести обесточенных сел Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области на 60% снизилось количество ЧССмотреть фотографии
 