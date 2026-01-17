Энергетики вернули свет в 6 сел Волгоградской области после снежной бури









В Котовском районе Волгоградской области аварийные бригады вернули свет во все обесточенные накануне шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в компании Россетти Юг.

Напомним, из-за метели накануне электричество пропало в селах Крячки, Неткачево, Перещепное, Тарасово, Дорошево и Слюсарево. Вечером 16 января электроснабжение было восстановлено в селах Перещепное и Слюсарево. Остальные населенные пункты подключили утром 17 января.



Условия, в которых пришлось работать энергетикам, были экстремальными. Для того, чтобы добраться к местам повреждения воздушных электролиний, использовались снегоходы.





