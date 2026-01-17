Электропроводка стала причиной пожара в квартире на юге Волгограда





В прокуратуре Волгоградской области назвали предварительную причину пожара в квартире в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, происшествие случилось из-за неисправности электропроводки.

83-летний хозяин жилища не пострадал, он находится у родственников.



Напомним, пожар произошел в доме №36 по ул. Удмуртская сегодня, 17 января. Квартира выгорела фактически полностью. В результате было эвакуировано 35 жильцов.



Фото прокуратуры Волгоградской области



