Квартира пенсионера сгорела на юге Волгограда





Сегодня, 17 января, в Красноармейском районе Волгограда полностью выгорела квартира в доме №36 на улице Удмуртская. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в одной из квартир девятиэтажки горели домашние вещи. Открытое горение было ликвидировано в 12-47 ч.

В результате происшествия пришлось эвакуировать 35 человек. К счастью, пострадавших нет. Известно, что хозяином квартиры является пожилой мужчина. Ему удалось покинуть горящее жилье. Причины происшествия устанавливаются.



Фото Волгоград.Красноармейский t.me



