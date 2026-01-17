Происшествия

Квартира пенсионера сгорела на юге Волгограда

Происшествия 17.01.2026 14:26
0
17.01.2026 14:26


Сегодня, 17 января, в Красноармейском районе Волгограда полностью выгорела квартира в доме №36 на улице Удмуртская. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в одной из квартир девятиэтажки горели домашние вещи. Открытое горение было ликвидировано в 12-47 ч.

В результате происшествия пришлось эвакуировать 35 человек. К счастью, пострадавших нет. Известно, что хозяином квартиры является пожилой мужчина. Ему удалось покинуть горящее жилье. Причины происшествия устанавливаются.

Фото Волгоград.Красноармейский t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.01.2026 15:12
Происшествия 17.01.2026 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2026 14:26
Происшествия 17.01.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2026 13:44
Происшествия 17.01.2026 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2026 12:28
Происшествия 17.01.2026 12:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2026 10:45
Происшествия 17.01.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.01.2026 10:23
Происшествия 17.01.2026 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2026 19:02
Происшествия 16.01.2026 19:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2026 11:08
Происшествия 16.01.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2026 11:02
Происшествия 16.01.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 21:07
Происшествия 15.01.2026 21:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 19:14
Происшествия 15.01.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 11:08
Происшествия 15.01.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 07:27
Происшествия 15.01.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 15:33
Происшествия 14.01.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:47
Происшествия 14.01.2026 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:12
Электропроводка стала причиной пожара в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
Самозанятые волгоградцы с 1 июля смогут оформлять больничныеСмотреть фотографии
14:26
Квартира пенсионера сгорела на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В ЦПКиО из КНР привезли 30-тонные колонны для гигантского колеса обозренияСмотреть фотографии
14:03
Ремонт моста на юге Волгограда за 358 млн стартует в 2026 годуСмотреть фотографии
13:44
Две 14-летние волгоградки попали в больницу из-за пьяной тетиСмотреть фотографии
13:28
Рейс из Волгограда в Шарм-эль-Шейх перенесли на 16 часов из-за БПЛАСмотреть фотографии
13:06
Режим 13-часовой угрозы БПЛА снят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:41
В Камышине родным двух героев передали Ордена мужестваСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области 17 января военные сбили 2 БПЛАСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области прощаются с контрактником с позывным «Брест»Смотреть фотографии
11:29
«Динамо-Синара» одержало дома победу в матче с «Кубанью»: яркие моменты игрыСмотреть фотографии
10:45
Угонщика Kia задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Пьяная волгоградка отправила в кювет машину с тремя детьмиСмотреть фотографии
10:07
Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Крещенские морозы до -27 идут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:42
Футболисты «Ротора» провели первую тренировку в ТурцииСмотреть фотографии
08:36
Пассажиры застряли в аэропорту Волгограда из-за задержки 4 рейсовСмотреть фотографии
08:18
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 17 январяСмотреть фотографии
07:37
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 17 январяСмотреть фотографии
07:19
50 мест для крещенских купаний откроют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:38
В два из шести обесточенных сел Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области на 60% снизилось количество ЧССмотреть фотографии
06:15
Сотрудник ДПС с волгоградцами вытолкал заглохший на перекрестке MercedesСмотреть фотографии
06:11
В волгоградских магазинах изъяли 9 бутылок опасного напитка с алоэСмотреть фотографии
05:52
Ночью 17 января в Волгоградской области объявлена угроза БПЛАСмотреть фотографии
21:36
Волгоградцы осудили выходку водителя автобуса №88, выгнавшего на мороз пассажировСмотреть фотографии
21:23
Водохранилища Волгоградской области начали готовить к половодьюСмотреть фотографии
21:09
Осуждавшего СВО историка Ивана Куриллу Минюст внес в список иноагентовСмотреть фотографии
20:27
Водители сняли на видео полярные условия на трассе Волгоград-СаратовСмотреть фотографииCмотреть видео
 