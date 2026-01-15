Пять дронов ВСУ перехватила ПВО в Волгоградской области ночью





Над территорией Волгоградской области ночью 15 января дежурными средствами ПВО Минобороны РФ перехвачено пять украинских беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, всего прошедшей ночью успешно было ликвидировано 34 дрона ВСУ над регионами.

Массированной атаке вновь подверглась Ростовская область – здесь военные сбили 19 БПЛА, шесть перехвачено над территорией Брянской области. По одному БПЛА сбито над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.

Ночью 15 января об отражении очередной атаки на объекты гражданской инфраструктуры Волгоградской области сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По данным на 03.25 мск, никто из жителей региона не пострадал, о возможных повреждениях объектов также не сообщается.

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.