Происшествия

Пять дронов ВСУ перехватила ПВО в Волгоградской области ночью

Происшествия 15.01.2026 07:27
0
15.01.2026 07:27


Над территорией Волгоградской области ночью 15 января дежурными средствами ПВО Минобороны РФ перехвачено пять украинских беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, всего прошедшей ночью успешно было ликвидировано 34 дрона ВСУ над регионами. 

Массированной атаке вновь подверглась Ростовская область – здесь военные сбили 19 БПЛА, шесть перехвачено над территорией Брянской области. По одному БПЛА сбито над Белгородской, Курской, Воронежской областями и над акваторией Азовского моря.

Ночью 15 января об отражении очередной атаки на объекты гражданской инфраструктуры Волгоградской области сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По данным на 03.25 мск, никто из жителей региона не пострадал, о возможных повреждениях объектов также не сообщается. 

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.01.2026 07:27
Происшествия 15.01.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 15:33
Происшествия 14.01.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:47
Происшествия 14.01.2026 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:20
Происшествия 14.01.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:12
Происшествия 14.01.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 08:57
Происшествия 14.01.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 08:57
Происшествия 14.01.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 20:41
Происшествия 13.01.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 15:03
Происшествия 13.01.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 12:44
Происшествия 13.01.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 10:02
Происшествия 13.01.2026 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 09:31
Происшествия 13.01.2026 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 09:00
Происшествия 13.01.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 08:06
Происшествия 13.01.2026 08:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2026 11:30
Происшествия 12.01.2026 11:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:24
План «Ковер» введен 15 января в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Угрозу БПЛА объявили в Волгограде и области 15 январяСмотреть фотографии
10:01
В Урюпинске после двух бесснежных зим заработал горнолыжный склонСмотреть фотографии
10:00
Волгоградцам рассказали, где можно заработать 180 тысячСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам рассказали, сколько стоит пенсионный балСмотреть фотографии
09:24
Еще в трех районах Волгоградской области начали подготовку к крещенским купаниямСмотреть фотографии
09:15
Слюсарь потребовал пересчитать плату за тепло ростовчанамСмотреть фотографии
09:05
Едва не уничтоженное тюльпановое поле под Волгоградом возьмут под охрануСмотреть фотографии
08:53
За ночь на севере Волгограда восстановили магистральный водопроводСмотреть фотографии
08:35
Водка в Волгоградской области подорожала на 10%Смотреть фотографии
08:27
20-градусные морозы «прижмут» в Волгоградской области в ближайшие суткиСмотреть фотографии
08:15
Участники Сталинградской битвы ко 2 февраля получат по 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:11
Фролово Волгоградской области завалило снегом к утру 15 январяСмотреть фотографии
07:46
Разведчика-сапера Дмитрия Куликова похоронят в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
Пять дронов ВСУ перехватила ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
06:45
Беспредельный скачок цен на продукты до 37% произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:28
Подорожанием бензина «одарили» волгоградцев на АЗС в начале годаСмотреть фотографии
06:13
Попытка ВСУ атаковать Волгоградскую область не повлияла на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:00
11 учителям в Волгоградской области выдадут по 1 млн рублейСмотреть фотографии
05:53
Угроза атаки ВСУ дронами сохранялась в Волгограде и области 5 часовСмотреть фотографии
05:40
Губернатор Бочаров сообщил о ночной атаке ВСУ на регионСмотреть фотографии
21:34
Под Волгоградом простятся с мобилизованным Денисом ВедилинымСмотреть фотографии
21:01
Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала ГлазковаСмотреть фотографии
20:14
Цены на бензин и дизель выросли в Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
19:35
Волгоградский теннисист Киватцев победил в первом матче годаСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области в 2025-м искали 432 пропавших человекаСмотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области с обледеневшей трассы слетела фураСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Поджигательниц столика в ТЦ нашла полиция по видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Эффект платных парковок? Волгоградцы стали чаще ездить на троллейбусах и трамваяхСмотреть фотографии
 