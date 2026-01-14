Происшествия

«Бросились спасать водителей»: два медработника пострадали в ДТП со скорой помощью в Волгограде

Происшествия 14.01.2026 11:47
0
14.01.2026 11:47


ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором пострадали два человека, произошло в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в 19:20 мск напротив дома №50 по улице Елабужская столкнулись «Лада Гранта» и «Газель Аврора» – автомобиль скорой помощи. С места происшествия в больницу были доставлены два пассажира, которые находились в карете скорой. Причины аварии не называются. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что бригада скорой помощи – врач и фельдшер – сразу после столкновения стали оказывать первую помощь водителям обоих автомобилей, но в итоге были доставлены в больницу на обследование.

– После завершения мероприятий по оказанию неотложной помощи водители не нуждались в дальнейшей госпитализации. Самих медицинских работников доставили в больницу скорой медицинской помощи № 25, где они успешно прошли медицинское обследование, - рассказали в облздраве. - На сегодняшний день состояние здоровья врача и фельдшера оценивается как удовлетворительное, оба сотрудника вернутся к исполнению служебных обязанностей согласно своему очередному графику дежурства.

В профильном комитете также уточнили, что в момент происшествия в автомобиле скорой помощи была только бригада медиков без пациентов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
14.01.2026 11:47
Происшествия 14.01.2026 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:20
Происшествия 14.01.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:12
Происшествия 14.01.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 08:57
Происшествия 14.01.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 08:57
Происшествия 14.01.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 20:41
Происшествия 13.01.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 15:03
Происшествия 13.01.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 12:44
Происшествия 13.01.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 10:02
Происшествия 13.01.2026 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 09:31
Происшествия 13.01.2026 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 09:00
Происшествия 13.01.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 08:06
Происшествия 13.01.2026 08:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2026 11:30
Происшествия 12.01.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2026 08:42
Происшествия 12.01.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2026 20:45
Происшествия 11.01.2026 20:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:29
Еще в одном районе Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
13:31
Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
13:12
Волгоградцы провезли тележку с элитным алкоголем под носом у охраны «Ашана» – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Бастрыкин поручил разобраться в гибели нерожденного младенца в ВолжскомСмотреть фотографии
12:28
Трамваи идут скопом: в Волгограде выясняют причины массовой остановки трамваев утром 14 январяСмотреть фотографии
11:48
В центре Волгограда закрылись два фешенебельных ресторанаСмотреть фотографии
11:47
«Бросились спасать водителей»: два медработника пострадали в ДТП со скорой помощью в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
Суд Волгограда оставил государству миллиардное имущество экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде игровой автомат конфисковали в собственность государстваСмотреть фотографии
11:20
Внедорожник влетел в фуру на трассе Р-260 под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Даниил Власов стал новым врачом-реабилитологом «Ротора»Смотреть фотографии
11:12
Прибыли МЧС, скорая и газовики: в Камышине загорелся колледж ВГИИКСмотреть фотографии
11:06
Волгоградские УК проштрафились на 44,6 млн рублей в 2025 годуСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцы и коммунальщики выкапываются из снегаСмотреть фотографии
10:02
Волгоградским родителям увеличат пенсию за счет перерасчета стажаСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде объявили ЧС и эвакуировали людей из аэропортаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Магазин с просроченными продуктами закрыли на 15 суток в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:39
«Не едем, а ползем»: из-за снегопада дороги Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
08:57
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области и атаковали РостовСмотреть фотографии
08:57
В Ростове погиб человек после атаки украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде устраняют последствия ночного снегопадаСмотреть фотографии
08:11
Пляж под Волгоградом готовят к крещенским купаниямСмотреть фотографии
07:42
Сбой в движении трамваев №№2,5 и 10 произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:25
В матче на три результата волгоградский «Каустик» спас игру за 4 секунды до концаСмотреть фотографии
06:58
На севере Волгограда ликвидировали аварию и дали воду в жилые домаСмотреть фотографии
06:40
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:12
Прожиточный минимум в 2026 году вырос для всех в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:50
Угроза атак БПЛА действует 14 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:10
На севере Волгограда ведутся работы из-за крупной аварии на водоводеСмотреть фотографии
21:30
В Волгограде 10 суток ищут пенсионера с бородой и в черной кепкеСмотреть фотографии
 