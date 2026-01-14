ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в котором пострадали два человека, произошло в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в 19:20 мск напротив дома №50 по улице Елабужская столкнулись «Лада Гранта» и «Газель Аврора» – автомобиль скорой помощи. С места происшествия в больницу были доставлены два пассажира, которые находились в карете скорой. Причины аварии не называются.

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что бригада скорой помощи – врач и фельдшер – сразу после столкновения стали оказывать первую помощь водителям обоих автомобилей, но в итоге были доставлены в больницу на обследование.

– После завершения мероприятий по оказанию неотложной помощи водители не нуждались в дальнейшей госпитализации. Самих медицинских работников доставили в больницу скорой медицинской помощи № 25, где они успешно прошли медицинское обследование, - рассказали в облздраве. - На сегодняшний день состояние здоровья врача и фельдшера оценивается как удовлетворительное, оба сотрудника вернутся к исполнению служебных обязанностей согласно своему очередному графику дежурства.

В профильном комитете также уточнили, что в момент происшествия в автомобиле скорой помощи была только бригада медиков без пациентов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!