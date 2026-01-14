Прибыли МЧС, скорая и газовики: в Камышине загорелся колледж ВГИИК

Сегодня, 14 января, оперативные службы в Камышине Волгоградской области прибыли к зданию филиала ВГИИК, где произошел пожар. Очевидцы сняли скопление спецавтотранспорта на улице Октябрьская, где расположен Камышинский филиал Волгоградского государственного института искусств и культуры.

Из здания эвакуировали людей. Также местные жители сообщили о том, что временно закрыт проезд со стороны улицы Пролетарской.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области информацию о пожаре в колледже искусств в Камышине подтвердили. Сообщение в оперативные службы поступило в 09:37 мск.

- В 4-этажном здании горели вещи б/у и потолочные перекрытия на площади 10 кв. м. Пожарные подразделения 28 ПСЧ ликвидировали горение в 09:57. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в оперативном ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Фото: Подсмотрено. Камышин / t.me





