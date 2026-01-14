Внедорожник влетел в фуру на трассе Р-260 под Волгоградом





В Суровикинском районе Волгоградской области произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Pajero и многотонной фуры КАМАЗ. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП случилось на федеральной трассе Р-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск».

По предварительной информации, на 110 километре трассы водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом «Тонар».

В результате ДТП водитель внедорожника был доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области