Троих пропавших жителей Волгоградской области нашли мертвыми

Происшествия 13.01.2026 15:03
В отряде ЛизаАлерт подвели итоги декабря 2025 года по поиску пропавших жителей региона. Как сообщили волонтеры, всего за последний месяц прошлого года в отряд поступило 40 заявок на поиск людей. 26 человек были найдены живыми. К сожалению, трое погибли. А еще троих не удалось найти до сих пор. 

Среди тех, кого до сих пор ищут, 63-летний Александр Катков. Напомним, как сообщало V102.RU, пастух исчез в Камышинском районе еще 13 декабря прошлого года во время снежного бурана. С того дня о нем нет никаких вестей, хотя и волонтеры, и местные жители с полицией и военными неоднократно прочесывали степь, где он пас стадо. Поиски велись также с применением беспилотников, но найти его ни живым, ни мертвым не удалось. 


