Угрозу БПЛА и план «Ковер» объявили в Волгограде и области

В Волгоградской области в 9-41 ч. 13 января объявлена беспилотная опасность. Росавиация также закрыла аэропорт Волгограда в 9-47 ч. План «Ковер» может внести коррективы в полет самолета, вылетевшего из Шереметьево, который должен был приземлиться в Волгограде в 10-50 ч.