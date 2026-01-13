Угрозу БПЛА и план «Ковер» объявили в Волгограде и области

В Волгоградской области в 9-41 ч. 13 января объявлена беспилотная опасность. Росавиация также закрыла аэропорт Волгограда в 9-47 ч. План «Ковер» может внести коррективы в полет самолета, вылетевшего из Шереметьево, который должен был приземлиться в Волгограде в 10-50 ч.
Пока массовых задержек в воздушной гавани города-героя не наблюдается. Сбой в расписании коснулся на утро 13 января самолета из северной столицы.
