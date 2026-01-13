В Таганроге после атаки разрушен промобъект, жилые дома, газовые коммуникации и машины

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки над Таганрогом и Красносулинским районом российские силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, передает Привет-Ростов, среди мирного населения пострадавших нет, однако оперативные службы продолжают проверку территории и уточнение возможных разрушений на земле.