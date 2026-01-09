Водолазы в реке Дон ищут пропавшего жителя Волгоградской области

Поисковые работы 9 января развернулись на реке Дон у хутора Приморский в Волгоградской области. Водолазы ищут 63-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, утонул вместе с автомобилем.

Как сообщили в ГКУ Служба спасения, в оперативные службы поступило сообщение о том, что мужчина вышел на лёд, чтобы найти свой автомобиль, после чего перестал выходить на связь.

На данный момент известно, что пропавший в Калачевском районе мужчина 1962 года рождения.

Фото: ГКУ Служба спасения





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!