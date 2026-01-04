Снежная буря обесточила еще два села в Волгоградской области





К списку районов Волгоградской области, пострадавших от непогоды в ночь на 4 января, добавился Новоаннинский. По сообщению администрации, здесь полностью обесточенными казались два населенных пункта.

– В Новоаннинском районе из-за сильной снежной бури произошли массовые отключения электроэнергии. В результате непогоды без электроснабжения временно остались Староаннинское и Бочаровское сельские поселения, а также ряд улиц в городе Новоаннинском, – сообщили в администрации Новоаннинского района.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало об аналогичной проблеме в Михайловском районе Волгоградской области. Здесь полностью без электричества остались два хутора, еще семь населенных пунктов, включая райцентр Михайловку, частично без света.