



В Ростове курьезный случай произошел с двумя местными жителями, застрявшими в лифте. Пока мужчины ожидали запуска кабины, они успели пережить бурю эмоций – от конфликта до теплого примирения, сообщает Привет-Ростов.

По данным издания, страсти разыгрались на Суворовском – в социальных сетях распространяется видео инцидента.

– На первых кадрах один из участников конфликта повалил второго и несколько раз ударил его ногами, – сообщает ростовское СМИ. – Однако действия закончились не только травмами, но и непредвиденной ситуацией: лифт застрял между этажами.

В плену мужчинам ничего не оставалось как совместными усилиями пытаться открыть двери. Однако это не принесло результата и ждать помощи специалиста им пришлось за разговорами.

– В какой-то момент драчуны нашли общий язык: тот, кто до этого бил соперника, поднял шапку пострадавшего и аккуратно надел её на его голову, – сообщают журналисты.