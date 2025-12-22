24-летнего рецидивиста задержали за избиение волгоградца

В Советском районе Волгограда полицейские по горячим следам задержали мужчину, избившего 34-летнего прохожего. О произошедшем правоохранителям сообщили медики больницы, куда 21 декабря был доставлен пострадавший со множественными травмами головы.

- Сотрудниками отдела полиции № 6 Управления МВД России по городу Волгограду в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан ранее неоднократно судимый 24-летний житель Советского района Волгограда, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, мужчины познакомились в тот же день на улице и решили выпить за дружбу. Однако, «обмыв» знакомство, между волгоградцами возник конфликт, в результате которого 34-летний мужчина оказался в больнице.

Отметим, в отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.