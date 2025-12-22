



В Волгограде наступил период закупок к новогодним праздникам. В сетевых магазинах города уже можно наблюдать блуждающих возле прилавков с деликатесами покупателей. Однако далеко не каждый задерживается возле витрин с традиционным новогодним лакомством – красной икрой.

Причина, как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», – во вновь подскочивших ценах на этот продукт.





Так, самый бюджетный вариант в супермаркете «Перекресток» в Центральном районе стоит сегодня 859 рублей. При этом вес икры в данной банке составляет всего 95 граммов. 100 граммов деликатеса стоит уже от 1000 рублей, а за 200 граммов икры горбуши и 250 граммов икры форели в гипермаркете просят 2299 и 2499 рублей соответственно.

К слову, несколько баночек черной икры работники магазина расположили в углу верхней полки холодильника – видимо, чтобы не распугать ее ценой покупателей. Стоимость 50 граммов этого деликатесы волгоградцам предлагают за 3799 рублей.





Более бюджетные варианты красной икры корреспондентам информагентства удалось найти в гипермаркете «Магнит» в Ворошиловском районе. 95 граммов здесь можно купить по скидке за 499 рублей. Любителям же икры нерки и лосося придется отдать за 100 граммов 666 и 999 рублей. А цена 140-граммовой банки икры лосося уже перевалила в магазине за 1599 рублей.





В крупном гипермаркете предлагают покупателям и более приемлемые варианты структурированной икры – восстановленную лососевую икру можно купить всего лишь за 119 рублей за 95 граммов.





В магазинах сети «Пятерочка» можно встретить на витринах 95-граммовые банки красной икры, но только за 549 рублей. Также в продовольственном магазине предлагают икру горбуши и лосося по 729 и 799 рублей за 90 граммов.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ