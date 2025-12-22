Общество

Волгоградскому коммерсанту не удалось оспорить иск о перестройке «Пятёрочки» в ФОК

Общество 22.12.2025 16:10
0
22.12.2025 16:10


В Саратове Двенадцатый арбитражный суд поставил точку в деле о строительстве в Краснооктябрьском районе Волгограда вместо согласованного властями физкультурно-оздоровительного комплекса сетевого магазина «Пятёрочка». Ранее прокуратура уличила в дерзкой махинации с нецелевым использованием земли компанию «Рента Вектор».

Земельный участок по адресу ул. Хользунова, д.61 был без торгов передан мэрией коммерсантам для строительства ФОКа. Не прошло и года, как ООО «Рента Вектор» за скромную сумму в размере 795 тысяч рублей полностью выкупила права на землю площадью 3,9 тыс. кв. метров. Однако к концу года здесь вместо спортивного комплекса неожиданно вырос сетевой магазин. Это здание предприимчивые дельцы продали аффилированному ИП Бут М.В., но уже за 72 миллиона рублей.

Однако замести следы подозрительных манипуляций у злоумышленников не удалось. Фокус с трансформацией ФОКа в торговую точку заметила прокуратура. Надзорное ведомство вынуждено было обратиться в суд с иском о признании цепочки сделок купли-продажи недействительными, а саму постройку — самовольной.

На владельца должна была быть возложена обязанность о трансформации здания сетевого магазина в ФОК, а в случае невозможности — сноса строения.

15 октября 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области требования прокуратуры поддержал. Однако коммерсанты попытались оспорить решение в Двенадцатом арбитражном суде. 17 декабря вторая инстанция подтвердила законность ранее вынесенного решения.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.12.2025 20:48
Общество 22.12.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 20:42
Общество 22.12.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 20:13
Общество 22.12.2025 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 20:07
Общество 22.12.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 19:50
Общество 22.12.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 19:41
Общество 22.12.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 18:45
Общество 22.12.2025 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 18:31
Общество 22.12.2025 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 18:16
Общество 22.12.2025 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 17:35
Общество 22.12.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 16:53
Общество 22.12.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 16:23
Общество 22.12.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 16:10
Общество 22.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 13:19
Общество 22.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 12:36
Общество 22.12.2025 12:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:01
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде отметили наградами лучших работников теплового хозяйстваСмотреть фотографии
20:44
Волжанин похитил у участника СВО 2 млн рублей с его картыСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде после смертельного ДТП с трамваем запустили движениеСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде пока не отменили встречу Нового года в ЦПКиОСмотреть фотографии
20:07
Под Волгоградом нашли мертвым последнего пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
19:50
И штрафы будут? Что запретили волгоградцам на Новый год – изучаем постановлениеСмотреть фотографии
19:16
WhatsApp* планируют полностью заблокировать в РоссииСмотреть фотографии
18:50
Трамвай №11 насмерть переехал женщину на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
18:45
На грани исчезновения: какие виды редких животных и растений ещё можно встретить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:31
В ЦПКиО Волгограда разобрали колесо обозренияСмотреть фотографии
18:31
Под Волгоградом хуторянина осудили за серийное истязание знакомых ножом и молоткомСмотреть фотографии
18:16
Алиса Дворцевая вернулась в «Динамо-Синару»Смотреть фотографии
17:41
Экс-глава района Мелкумов занял пост в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:35
Кадры – это основа: интервью с руководителем управления Ростехнадзора Юрием КулиничевымСмотреть фотографии
16:53
24-летнего рецидивиста задержали за избиение волгоградцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде сетевики отпустили цены на красную икру в свободное плаваниеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградскому коммерсанту не удалось оспорить иск о перестройке «Пятёрочки» в ФОКСмотреть фотографии
15:33
Власти Котово Волгоградской области обязали решить проблему с транспортомСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом осужден водитель за непристойное предложение полицейскому в ЦРБСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области запретят продажу и запуск пиротехники на Новый годСмотреть фотографии
13:04
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
12:36
«Иосиф Виссарионович очень рассержен»: почему Сталин не хотел принимать медаль «За оборону Сталинграда»Смотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили 37-летнего наркотуриста из Кубы за сбыт галлюциногеновСмотреть фотографии
12:07
Как оплатить за парковку в Волгограде без мобильного интернета: два способаСмотреть фотографии
12:00
Медики рассказали о состоянии школьниц, пострадавших в ДТП с пьяным подросткомСмотреть фотографии
11:21
Бочаров объявил об отказе от массовых гуляний на Новый годСмотреть фотографии
11:18
Тепло дали в дома волгоградцев после замены трубы на ул. СоветскойСмотреть фотографии
11:16
В День энергетика лучших из лучших отметили почетными наградамиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские пловцы взяли пять медалей на «Кубке Владимира Сальникова»Смотреть фотографии
 