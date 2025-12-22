



В Саратове Двенадцатый арбитражный суд поставил точку в деле о строительстве в Краснооктябрьском районе Волгограда вместо согласованного властями физкультурно-оздоровительного комплекса сетевого магазина «Пятёрочка». Ранее прокуратура уличила в дерзкой махинации с нецелевым использованием земли компанию «Рента Вектор».

Земельный участок по адресу ул. Хользунова, д.61 был без торгов передан мэрией коммерсантам для строительства ФОКа. Не прошло и года, как ООО «Рента Вектор» за скромную сумму в размере 795 тысяч рублей полностью выкупила права на землю площадью 3,9 тыс. кв. метров. Однако к концу года здесь вместо спортивного комплекса неожиданно вырос сетевой магазин. Это здание предприимчивые дельцы продали аффилированному ИП Бут М.В., но уже за 72 миллиона рублей.

Однако замести следы подозрительных манипуляций у злоумышленников не удалось. Фокус с трансформацией ФОКа в торговую точку заметила прокуратура. Надзорное ведомство вынуждено было обратиться в суд с иском о признании цепочки сделок купли-продажи недействительными, а саму постройку — самовольной.

На владельца должна была быть возложена обязанность о трансформации здания сетевого магазина в ФОК, а в случае невозможности — сноса строения.

15 октября 2025 года Арбитражный суд Волгоградской области требования прокуратуры поддержал. Однако коммерсанты попытались оспорить решение в Двенадцатом арбитражном суде. 17 декабря вторая инстанция подтвердила законность ранее вынесенного решения.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"