



В России 23 декабря отмечается День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Накануне этого события корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с руководителем Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. О создании службы, задачах, которые стоят сегодня перед сотрудниками Ростехнадзора, а также о кадровом вопросе – в интервью с Юрием Кулиничевым.

Служба с богатейшей историей

Становление системы государственного управления промышленной безопасностью началось еще со времен Петра 1, когда 10 декабря 1719 года была учреждена Берг-Коллегия, как центральное учреждение, ведавшее горным делом. В этом году Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 23 декабря исполняется 306 лет.

В сентябре 2025 года Нижне-Волжское управление Ростехнадзора отметило 71 годовщину со дня своего образования.

– Этот год мы отработали достаточно хорошо. Снижено количество аварий на поднадзорных объектах и несчастных случаев со смертельным исходом, – говорит Юрий Кулиничев.

Руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора напоминает, что в ведении территориального органа на сегодня не только Волгоградская область. Сотрудники управление осуществляют надзор также на территориях Астраханской области, Республики Калмыкия, шельфе Каспийского моря.

– Надзор ведется за организациями, осуществляющими эксплуатацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов магистрального трубопроводного транспорта по месту нахождения юридического лица на территориях на территориях Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей в отношении всех опасных производственных объектов, входящих в единый производственно-технологический комплекс магистрального трубопровода, включая объекты, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, – поясняет Юрий Кулиничев. –В области промышленной безопасности - количество поднадзорных Управлению опасных производственных объектов 3805, которые эксплуатируют 1397 организаций. В области государственного энергетического надзора - количество поднадзорных организаций 5193, которые эксплуатируют 29694 объектов электро- и теплоэнергетики. Количество поднадзорных организаций ГТС 214, которые эксплуатируют 481 ГТС.

Если говорить о госстройнадзоре, то здесь количество поднадзорных организаций 51, которые эксплуатируют 92 поднадзорных объекта.

– Управление оказывает государственные услуги по лицензированию, регистрации объектов, ведению реестров, выдаче разрешений на осуществление отдельных видов деятельности, аттестации специалистов. От качества организации работы зависят сроки ввода в эксплуатацию промышленных и социально значимых объектов, – продолжает руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. – Оказание госуслуг осуществляется в рамках комплекса мероприятий по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельность ведомства, что обеспечивает выявление потребностей и постоянное улучшение взаимодействия с подконтрольными организациями. Работа ведется в рамках федерального проекта «Государство для людей». В целях предоставления государственных услуг с соблюдением принципов клиентоцентричности подача соискателем лицензии или лицензиатом заявления предусмотрена в территориальный орган Ростехнадзора по месту регистрации заявителя в ЕГРЮЛ.

В 2025 году в Управление поступило около 20 тысяч заявлений для предоставления государственных услуг, из них 33% - посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

– Хотелось бы обратить особое внимание на преимущества получения государственных услуг в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Это круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет), уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц, отсутствие очередей, снижение коррупционных рисков, – говорит Юрий Кулиничев. – Необходимо отметить, что с 1 сентября 2026 года заключение экспертизы промышленной безопасности для внесения в Реестр представляется в территориальный орган Ростехнадзора исключительно в форме электронного документа (изменения в 116-ФЗ внесены Федеральным законом № 304-ФЗ от 31.07.2025).





Прочный фундамент

Для эффективной реализации полномочий, задач и функций, возложенных на Управление, требуются квалифицированные кадры. На сегодня в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора трудятся 158 человек. По словам Юрия Кулиничева, штат укомплектован более чем на 95% – и это один из лучших показателей в целом по стране.

– Укомплектованность квалифицированными кадрами напрямую отражается на эффективной реализации полномочий, задач и функций государственного органа, повышении престижа государственной гражданской службы и привлекательности для соискателей на рынке труда, – говорит руководитель Управления. – Основными проблемами при подборе кандидатов по-прежнему являются узкопрофильные квалификационные требования к кандидатам в части образования дефицит специалистов в области химии, нефтехимии, нефтегазодобычи нефтепереработки, государственного энергетического надзора, котлонадзора, горного надзора и маркшейдерии низкий уровень заработной платы, по сравнению со специалистами поднадзорных организаций и как следствие не состоявшиеся конкурсы на замещение вакантных должностей.

– Но, тем не менее, на протяжении последних пяти лет в Управлении удается удерживать довольно высокий процент (более 95%). Источниками комплектования кадров в основном являются специалисты поднадзорных организаций и выпускники профильных высших учебных заведений. В целях формирования комплексной системы привлечения кадров на государственную гражданскую службу посредством профессиональной ориентации и отбора молодежи из числа студентов и выпускников образовательных организаций Нижне-Волжское управление Ростехнадзора проводит активную работу с вузами по заключению Договоров о взаимодействии по организации проведения практики обучающихся студентов, осваивающих образовательные программы, – продолжает Юрий Кулиничев.

Сотрудники управления регулярно встречаются со студентами 4 курсов. В ходе ходе таких ребятам рассказывают об основных функциях Ростехнадзора, особенностях проведения контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, о социальных гарантиях для гражданских служащих и о порядке и условиях поступления на государственную гражданскую службу.

– При отборе кандидатов учитывается уровень профессионального образования, направление подготовки, профессиональный уровень, а также при необходимости – к специальности, полученной по результатам освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки, – перечисляет собеседник информагентства. – Все наши сотрудники имеют высшее образование и соответствуют квалификационным требованиям к образованию по рекомендуемым специальностям, направлениям подготовки по профилю надзорной деятельности. 25 работников имеют два высших образования, 38& прошли переподготовку, полученную по результатам освоения дополнительной профпрограммы, дающей право на ведение иного вида профессиональной деятельности.

В то же время служащие Ростехнадзора постоянно повышают свой профессиональный уровень квалификации для надлежащего исполнения должностных обязанностей.

– К примеру, начальник межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и объектами газораспределения и газопотребления Людмила Леонидовна Левщанова в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию с присуждением ей ученой степени кандидата технических наук. Начальник межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора Никита Сергеевич Бакин при наличии двух высших образований, в этом году окончил аспирантуру Института архитектуры и строительства ВолгГТУ по специальности «Экологическая безопасность» и подготовил к защите кандидатскую диссертацию по теме «Исследование негативного воздействия пыли на окружающую среду при эксплуатации объектов размещения отходов производства и потребления». Его кандидатура рассматривается на должность заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.





Интересно, что качественный состав управления на протяжении длительного периода существенно не менялся.

– Значительное число сотрудников – молодые люди до 30 лет (22% от численности управления), но большинство – это государственные служащие от 40 до 60 лет, обладающие достаточным опытом, профессиональными знаниями, умениями и навыками. Большая часть кадрового состава имеют стаж государственной службы более 10 лет. Таким образом, внутри каждого структурного подразделения сохраняется сбалансированность опытных и начинающих специалистов, – говорит Юрий Кулиничев.

Отвечая на вопрос о том, какие меры позволяют укреплять и сохранять кадровый состав, руководитель управления поясняет: эффективное формирование кадрового состава требует слаженной, системной и ориентированной на результат работы и руководства Ростехнадзора, и руководителей структурных подразделений и кадровой службы.

– К объективным факторам, способствующим сохранению кадрового состава, можно отнести стабильность государственной службы как области трудовых отношений. Сюда относится: гарантированное денежное содержание и социальный пакет, длительные очередные отпуска, дополнительное пенсионное обеспечение, ежегодная диспансеризация, возможность профессионального развития в рамках государственных программ, программа субсидирования. Немаловажным также выступает и социальный статус государственного служащего в обществе. Но не менее значимым является сложившаяся в управлении корпоративная культура со своей системой ценностей, организации, адаптации и мотивации работников, в основе которой лежат моральные, этические и нравственные ориентиры, направленные на достижение целей, задач и реализацию миссии Ростехнадзора.

– В первую очередь хочется отметить, что Управление работает как единый механизм. Руководители структурных подразделений, с присущим им профессионализмом и объективностью, способны найти подход к каждому члену команды, понимают его интересы и мотивацию. Работая на равных, личным примером стимулируют государственных служащих к эффективному, результативному и добросовестному исполнению должностных обязанностей. Не допускают проявлений непродуктивной конкуренции, характерными чертами которой являются интриги, сплетни, конфликты и развитие отношений «каждый сам за себя», а напротив культивируют командный дух, – продолжает Юрий Кулиничев. Во-вторых, на высоком уровне организована работа по наставничеству. В-третьих, на постоянной основе выявляются наиболее перспективные гражданские служащие, заинтересованные в должностном росте, которым оказывается содействие в профессиональном развитие и реализации их потенциала, путем привлечения их к участию в рабочих группах и в принятии решений с учетом их мнения. В-четвертых, вместе с применяемыми мерами материального поощрения в Управление широко используются инструменты нематериальной мотивации работников.

За высокие показатели наряду с представлением к ведомственным наградам госслужащие поощряются наградами Министерства строительства, Министерства энергетики Российской Федерации, региональными наградами субъектов Российской Федерации. Наиболее отличившиеся по итогам работы за год, заносятся на Доску почета Управления.

Ряд служащих Управления отмечены государственными наградами. Три человека награждены Почетной грамотой Президента Российской Федерации, двоим объявлена Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, трое награждены высшей наградой Ростехнадзора – Медалью имени Якова Брюса, 11 человек – нагрудным знаком «Почетный инспектор» Ростехнадзора, 16 – нагрудным знаком «Почетный работник» Ростехнадзора.

– Кроме того, абсолютно все госслужащие вовлечены в общественную жизнь Управления. Это и привлечение к деятельности в рамках проводимых конференций и публичных слушаний, и участие в праздничных мероприятиях. Например, возложение цветов, конкурсы рисунков, акциях «Ёлка желаний», «Окна Победы»), организуемых в Управлении. Все перечисленное сплачивает коллектив, развивает здоровый психологический климат в Управлении и, как следствие, – повышает заинтересованность к служебному процессу, позволяет проявлять государственным служащим свои способности на высоком профессиональном уровне, что способствует укреплению кадрового потенциала и сохранению кадрового состава, – заключает собеседник руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Юрий Кулиничев.