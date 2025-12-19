Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцев

Мошенники придумали новую схему аферы для кражи денежных средств у волгоградцев. Как рассказали авторы Telegram-канала «Объясняем. Волгоградская область», злоумышленники стали наживаться на людях, чьи родственники-военнослужащие числятся пропавшими без вести.
Они предлагают за деньги помочь с поиском, но вместо этого используют в преступных целях персональные данные бойцов и их родных. Мало того, если такая чувствительная информация попадёт в интернет, то может быть обнаружена и использована злоумышленниками для шантажа и манипуляций.
Волгоградцам поясняют, что розыск пропавших без вести бойцов СВО ведется непосредственно Главным координационным центром Минобороны РФ.