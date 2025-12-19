Общество

С чем обращались волгоградцы на прямую линию Путина

Общество 19.12.2025 08:22
0
19.12.2025 08:22


В волгоградском отделении Народного фронта в преддверии Прямой линии Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 19 декабря, проанализировали, какие обращения жители региона направляли главе государства в 2024 году. Всего, по данным на 5 ноября 2025 года,  жители Волгограда и области  направили более 45 тысяч вопросов и обращений на Прямую линию 2024 года.  Все 100% обращений были приняты в работу.

В региональные органы власти для отработки было передано 17766 сообщений из общего числа поступивших. Доля решенных обращений, переданных в региональные органы власти, составила 67%. 

Наиболее часто волновали жителей следующие темы: здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и наука, инфраструктура и социальная защита населения.

Напомним, Прямая линия с Владимиром Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12-00 ч. У жителей региона есть еще время и возможность направить свои вопросы Президенту. 

Это можно сделать разными способами: 

Позвонить 8-800-200-40-40

Написать СМС/MMS: 0–40–40

Отправить через сайты: moskva-putinu.ru или москва-путину.рф

Использовать мобильное приложение "Москва-Путину"

Текстовые и видеовопросы можно отправлять через соцсети: ВКонтакте  и Одноклассники

Через чат-бота в мессенджере MAX 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.12.2025 10:26
Общество 19.12.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 10:00
Общество 19.12.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 09:34
Общество 19.12.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 09:10
Общество 19.12.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 09:08
Общество 19.12.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 08:22
Общество 19.12.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 07:32
Общество 19.12.2025 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:50
Общество 19.12.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:37
Общество 19.12.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:24
Общество 19.12.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:18
Общество 19.12.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:02
Общество 19.12.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 00:39
Общество 19.12.2025 00:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 00:22
Общество 19.12.2025 00:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 19:54
Общество 18.12.2025 19:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:26
В Камышине празднует 99-летие ветеран ВОВ Владимир МаклецовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде определили 30 мест для комплексной застройкиСмотреть фотографии
10:00
Прямая линия с Путиным 2025: когда будет, где смотреть, как задать вопросСмотреть фотографии
09:34
В обновленный «белый список» добавили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным»Смотреть фотографии
09:10
Под Волгоградом устраняют последствия аварии на газопроводеСмотреть фотографии
09:08
Волгоградцы ждут вопрос о Сталинграде на большом разговоре с ПутинымСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом шестой день ищут пропавшего в буран чабанаСмотреть фотографии
08:22
С чем обращались волгоградцы на прямую линию ПутинаСмотреть фотографии
07:32
Мошенники пытаются обмануть родственников пропавших на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
19:10
Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не вездеСмотреть фотографии
18:41
Масочный режим ввели в главной больнице Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:15
Чем живет волгоградское водное поло: интервью с руководителями «Спартака»Смотреть фотографии
17:23
В Волгограде взяли под арест стрелявшего в подчинённых бизнесменаСмотреть фотографии
17:17
Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 январяСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
 