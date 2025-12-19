С чем обращались волгоградцы на прямую линию Путина

В волгоградском отделении Народного фронта в преддверии Прямой линии Владимира Путина, которая пройдет сегодня, 19 декабря, проанализировали, какие обращения жители региона направляли главе государства в 2024 году. Всего, по данным на 5 ноября 2025 года, жители Волгограда и области направили более 45 тысяч вопросов и обращений на Прямую линию 2024 года. Все 100% обращений были приняты в работу.
В региональные органы власти для отработки было передано 17766 сообщений из общего числа поступивших. Доля решенных обращений, переданных в региональные органы власти, составила 67%.
Наиболее часто волновали жителей следующие темы: здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, образование и наука, инфраструктура и социальная защита населения.
Напомним, Прямая линия с Владимиром Путиным начнется сегодня, 19 декабря, в 12-00 ч. У жителей региона есть еще время и возможность направить свои вопросы Президенту.
Это можно сделать разными способами:
Позвонить 8-800-200-40-40
Написать СМС/MMS: 0–40–40
Отправить через сайты: moskva-putinu.ru или москва-путину.рф
Использовать мобильное приложение "Москва-Путину"
Текстовые и видеовопросы можно отправлять через соцсети: ВКонтакте и Одноклассники
Через чат-бота в мессенджере MAX