Общество

Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без кресел

Общество 19.12.2025 06:18
0
19.12.2025 06:18


Для волгоградских таксистов теперь вдвое вырос штраф за перевозку детей без автокресла. Соответствующий законопроект приняла Госдума в втором и третьем чтениях. 

После принятия законопроекта для физлиц штраф теперь составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 000 рублей, а для организаций — до 200 000 рублей.

Отметим, что перед тем как отказаться от использования детского кресла, нужно убедиться, что вес ребёнка превышает 36 кг — тогда преднатяжитель штатного ремня автомобиля при ДТП сработает корректно. Также следует проверить, что ремень безопасности правильно проходит через плечо и не соскальзывает на шею, что часто случается у детей ростом менее 150 см. Если наблюдается хотя бы один из этих факторов, для обеспечения безопасности лучше продолжить использовать хотя бы бустер.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.12.2025 06:50
Общество 19.12.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:37
Общество 19.12.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:24
Общество 19.12.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:18
Общество 19.12.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:02
Общество 19.12.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 00:39
Общество 19.12.2025 00:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 00:22
Общество 19.12.2025 00:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 19:54
Общество 18.12.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 18:41
Общество 18.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 17:23
Общество 18.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 16:34
Общество 18.12.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 15:05
Общество 18.12.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 14:44
Общество 18.12.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:55
Общество 18.12.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:52
Общество 18.12.2025 13:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
19:10
Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не вездеСмотреть фотографии
18:41
Масочный режим ввели в главной больнице Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:15
Чем живет волгоградское водное поло: интервью с руководителями «Спартака»Смотреть фотографии
17:23
В Волгограде взяли под арест стрелявшего в подчинённых бизнесменаСмотреть фотографии
17:17
Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 январяСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
 