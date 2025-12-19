Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены прав





С начала 2026 года в России прекращает действовать система автоматического продления водительских удостоверений. Новые правила касаются всех водителей, чьи права истекают после 31 декабря 2025 года, и требуют личного обращения в государственные органы для замены документа, передает Привет-Ростов со ссылкой на адвоката Адвокатской палаты Москвы Азамата Жигатова.

Система автоматического продления была введена еще в 2022 году в условиях пандемии и действовала для волгоградских водителей до конца 2025 года. С 1 апреля 2025 года МВД уже объявило о возврате к стандартной процедуре замены водительских удостоверений.

Для замены прав водителям необходимо пройти медицинское обследование, подтвердить личность, оформить заявление через портал «Госуслуги» или непосредственно в ГИБДД и оплатить государственную пошлину. С 1 сентября 2025 года размер госпошлины за национальное водительское удостоверение увеличен до 4 000 рублей. За нарушение сроков замены и управление автомобилем с просроченными правами гроиз штраф от 5 000 до 15 000 рублей.