Где россияне отдыхали осенью и сколько потратили на поездки

10.12.2025 16:08
Аналитики изучили данные по туристическим поездкам россиян осенью 2026 года и составили топ самых популярных направлений. Как сообщает ИА «Высота 102», озвучили специалисты и то, во сколько эти путешествия обошлись жителям России. 

Так, по данным сервиса OneTwoTrip, осенью россияне чаще всего отдыхали в Москве – на российскую столицу приходилось 22,5% всех бронирований. Санкт-Петербург занял второе место – 14,6% всех бронирований. С большим отрывом на третьем месте обосновался Адлер – 4,4% онлайн-бронирований. 

На четвертом по популярности месте – Казань (3,2%), на пятом – Екатеринбург (2,7%). 

В десятку лидеров попали Краснодар (2,5%), Калининград (2,3%), Эсто-Садок и Сочи (2,2 и 2,0%) и Нижний Новгород (1,8%). А вот Волгограда в этом списке не  оказалось. 

Средняя стоимость ночи в отеле составила 8,4 тыс. рублей. Наиболее востребованными были объекты без звезд – апартаменты, гостевые дома и хостелы: их выбирали в 30,5% случаев. Отели категории «четыре звезды» пользовались сопоставимым спросом (30,1%), трехзвездочные гостиницы заняли 25,8% всех заказов, а пятизвездочные – 10%. Варианты с одной и двумя звездами традиционно оставались нишевыми (0,3% и 3,3% соответственно).

По данным аналитиков ВТБ, осенью россияне потратили на авиа- и ж/д билеты, проживание и развлечения 154 млрд рублей – на 30% больше, чем годом ранее. Общее количество транзакций в этих категориях превысило 200 млн. 

Россияне все чаще путешествуют осенью – расходы на отели, транспорт и развлечения выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом. Этому способствуют праздничные дни и желание активно провести время в "низкий сезон", когда можно найти более выгодные варианты размещения в популярных туристических точках. Путешественники предпочитают не только соседние регионы, но и более дальние направления, расширяя географию отдыха, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. 

