



Волгоградская область за год улучшила позиции в федеральном рейтинге доходов населения. По информации экспертов РИА Рейтинг, по итогу 3 квартала 2025 года регион занял 58 место среди 85 субъектов РФ, поднявшись на пять строчек.

Среднедушевой доход граждан составил 48,5 тыс. рублей, что на 5,1% выше уровня в аналогичном периоде 2024 года. Соотношение доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 2,19.

Отметим, рейтинг составлен на основе региональной статистики ЕМИСС и Росстата за июль—сентябрь 2025 года.